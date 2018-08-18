А в мире криптовалютный пузырь схлопывается , сегодня обновили 4-х летние минимумы.
Совсем другое дело КРЖН , биттокадорожать
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:28
А в мире криптовалютный пузырь схлопывается , сегодня обновили 4-х летние минимумы.
Совсем другое дело КРЖН , биттокадорожать
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
колесо - это вроде тормоз такой был
а ваще в европе трамваи реально космос, лрт (современный трамвай) - лучший вид городского транспорта
львовский электрон внешне тож очень даже ниче, но это увы отверточно-кустарное производство, тележки они сами не делают к тому же
про татра-юг тут уже говорили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трамваедрочеры - не бузите.
В Стамбуле ездят австрийские трамваи и бесшумные,и с кондёрами, и внутри как Боинг 797й - и по цене 2 лиры(15грн на 2017й).
Закупка с завода в Граце по 2.5млн. евро. Откат Эрдоган не получал, там по Корану за откат секир-яйки.
Готовы по пол-евро за пару остановок платить и это субсидируемый транспорт???
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2 айрмакс:
читаю щас в группе печерский район на фб какой кличко и вообще «нынешняя воровская власть» плохие от жителей сталинок и хрущей, тюнингованных их жильцами до невозможности
камон, расскажите им шо нельзя стеклить балконы и утепляться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:01
О, це ж про Ліпінку.
|