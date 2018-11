Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36

freeze написав:

Я вспомнил как я ездил в глубоком очень детстве на трамваях, сзади было такое колесо типа штурвального, и при подъезде к стрелкам на развилке, чтобы перевести на другой путь, кондуктор крутила это колесо. Сейчас конечно космос.



колесо - это вроде тормоз такой был

а ваще в европе трамваи реально космос, лрт (современный трамвай) - лучший вид городского транспорта

львовский электрон внешне тож очень даже ниче, но это увы отверточно-кустарное производство, тележки они сами не делают к тому же

про татра-юг тут уже говорили колесо - это вроде тормоз такой была ваще в европе трамваи реально космос, лрт (современный трамвай) - лучший вид городского транспортальвовский электрон внешне тож очень даже ниче, но это увы отверточно-кустарное производство, тележки они сами не делают к тому жепро татра-юг тут уже говорили

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.