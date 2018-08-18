Додано: Пон 19 лис, 2018 19:11

«Кошмарный сценарий» для Пекина: 50 млн китайских квартир пустуютПричина большого переизбытка пустующего фонда: из рынка изымается как можно больше жилья, чтобы предложение оставалось низким, а цены – искусственно завышенными. Однако это действует двояко, и хотя это способствует росту цен, когда экономика растет и спекулянты наводняют жилищный рынок легкими деньгами, как только тренд изменится, скачок предложения из-за выставления на продажу пустующих объектов приведет к панической ликвидации жилья, результатом чего может стать крупнейший обвал жилищного рынка в истории, затмевающий американский жилищный пузырь 2006 г.Как отмечает Bloomberg, «кошмарный сценарий» для китайских властей – это когда собственники незанятого жилья бросятся продавать, когда рынок недвижимости начнет давать трещину, что вызовет нарастающее пике цен.Что еще хуже, последние данные, полученные в результате проведенного в 2017 г. исследования, указывают на провал попыток Пекина усмирить спекуляцию на недвижимости, рассматриваемую Пекином как ключевую угрозу финансовой и социальной стабильности, наряду с теневым банковским делом и постоянной угрозой внезапных массовых снятий банковских вкладов (вроде обсуждавшегося на прошлой неделе).«Ни в какой другой стране нет такого высокого процента пустующего жилья, – сказал Гань Ли из Юго-западного финансово-экономического университета в Чэнду. – Как только рынок недвижимости даст трещину, Китай наводнит приток выставленного на продажу жилья».Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в октябре прошлого года сказал, что «дома строятся, чтобы в них жить, а не для спекуляции»