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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1193
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
254
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
221
Якість будівництва
16%
186
Всього голосів : 1193
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:28

А в мире криптовалютный пузырь схлопывается , сегодня обновили 4-х летние минимумы.
Совсем другое дело КРЖН , биттокадорожать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
Я вспомнил как я ездил в глубоком очень детстве на трамваях, сзади было такое колесо типа штурвального, и при подъезде к стрелкам на развилке, чтобы перевести на другой путь, кондуктор крутила это колесо. Сейчас конечно космос.


колесо - это вроде тормоз такой был
а ваще в европе трамваи реально космос, лрт (современный трамвай) - лучший вид городского транспорта
львовский электрон внешне тож очень даже ниче, но это увы отверточно-кустарное производство, тележки они сами не делают к тому же
про татра-юг тут уже говорили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трамваедрочеры - не бузите.
В Стамбуле ездят австрийские трамваи и бесшумные,и с кондёрами, и внутри как Боинг 797й - и по цене 2 лиры(15грн на 2017й).
Закупка с завода в Граце по 2.5млн. евро. Откат Эрдоган не получал, там по Корану за откат секир-яйки.
Готовы по пол-евро за пару остановок платить и это субсидируемый транспорт???
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2 айрмакс:
читаю щас в группе печерский район на фб какой кличко и вообще «нынешняя воровская власть» плохие от жителей сталинок и хрущей, тюнингованных их жильцами до невозможности
камон, расскажите им шо нельзя стеклить балконы и утепляться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:01

  Mazay256 написав:Гражданин самовольно застеклил балкон, УК обратилась в суд с требованием взыскать с него штраф по договору и демонтировать балкон. Дошло до Верховного суда - суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. Теперь штрафы в договорах с УК незаконны, суды всех инстанций обязаны применять решение ВС.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/verhovniy_sud_reshil_chto_esli_balkon_zasteklen_to_demontirovat_osteklenie_pridetsya

О, це ж про Ліпінку.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, для местных эстетов. На днях обратив внимание на L-квартал, на В.Гавела 6. В смысле на вид уже заселен, но:
- ни одного (!!!) кондиционера на фасаде
- ни одной тарелки
- хотя как я понимаю изначально лоджии были не застеклены, и большинство таки застеклили, но четко с соблюдением стиля фасада, все одинаково, и это вообще не бросается в глаза.

Внимание, вопрос. Что это - такая зверская УК?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«Кошмарный сценарий» для Пекина: 50 млн китайских квартир пустуют

Причина большого переизбытка пустующего фонда: из рынка изымается как можно больше жилья, чтобы предложение оставалось низким, а цены – искусственно завышенными. Однако это действует двояко, и хотя это способствует росту цен, когда экономика растет и спекулянты наводняют жилищный рынок легкими деньгами, как только тренд изменится, скачок предложения из-за выставления на продажу пустующих объектов приведет к панической ликвидации жилья, результатом чего может стать крупнейший обвал жилищного рынка в истории, затмевающий американский жилищный пузырь 2006 г.

Как отмечает Bloomberg, «кошмарный сценарий» для китайских властей – это когда собственники незанятого жилья бросятся продавать, когда рынок недвижимости начнет давать трещину, что вызовет нарастающее пике цен.

Что еще хуже, последние данные, полученные в результате проведенного в 2017 г. исследования, указывают на провал попыток Пекина усмирить спекуляцию на недвижимости, рассматриваемую Пекином как ключевую угрозу финансовой и социальной стабильности, наряду с теневым банковским делом и постоянной угрозой внезапных массовых снятий банковских вкладов (вроде обсуждавшегося на прошлой неделе).

«Ни в какой другой стране нет такого высокого процента пустующего жилья, – сказал Гань Ли из Юго-западного финансово-экономического университета в Чэнду. – Как только рынок недвижимости даст трещину, Китай наводнит приток выставленного на продажу жилья».

https://goldenfront.ru/articles/view/ko ... -pustuyut/

Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в октябре прошлого года сказал, что «дома строятся, чтобы в них жить, а не для спекуляции»
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:16

  Faceless написав:Кстати, для местных эстетов. На днях обратив внимание на L-квартал, на В.Гавела 6. В смысле на вид уже заселен, но:
- ни одного (!!!) кондиционера на фасаде
- ни одной тарелки
- хотя как я понимаю изначально лоджии были не застеклены, и большинство таки застеклили, но четко с соблюдением стиля фасада, все одинаково, и это вообще не бросается в глаза.

Внимание, вопрос. Что это - такая зверская УК?

Там корзины под кондеры. Тарелки - ну я не знаю, кто-то еще пользуется спутниковым ТВ? Но в целом, молодцы, конечно. В таком зажопье построились и, пока, умудрились сохранить дом в приличном состоянии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:Кстати, для местных эстетов. На днях обратив внимание на L-квартал, на В.Гавела 6. В смысле на вид уже заселен, но:
- ни одного (!!!) кондиционера на фасаде
- ни одной тарелки
- хотя как я понимаю изначально лоджии были не застеклены, и большинство таки застеклили, но четко с соблюдением стиля фасада, все одинаково, и это вообще не бросается в глаза.

Внимание, вопрос. Что это - такая зверская УК?

Там корзины под кондеры. Тарелки - ну я не знаю, кто-то еще пользуется спутниковым ТВ? Но в целом, молодцы, конечно. В таком зажопье построились и, пока, умудрились сохранить дом в приличном состоянии.
Да ладно, зажопье, Навигатор тогда что?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:41

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA- ... 6-003489-a

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA- ... 6-001060-c


Вот ссылки. Два тендера по 10 вагонов.

Фейслес, как вы просили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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