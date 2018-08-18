А в мире криптовалютный пузырь схлопывается , сегодня обновили 4-х летние минимумы.
Совсем другое дело КРЖН , биттокадорожать
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:28
А в мире криптовалютный пузырь схлопывается , сегодня обновили 4-х летние минимумы.
Совсем другое дело КРЖН , биттокадорожать
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:36
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
колесо - это вроде тормоз такой был
а ваще в европе трамваи реально космос, лрт (современный трамвай) - лучший вид городского транспорта
львовский электрон внешне тож очень даже ниче, но это увы отверточно-кустарное производство, тележки они сами не делают к тому же
про татра-юг тут уже говорили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трамваедрочеры - не бузите.
В Стамбуле ездят австрийские трамваи и бесшумные,и с кондёрами, и внутри как Боинг 797й - и по цене 2 лиры(15грн на 2017й).
Закупка с завода в Граце по 2.5млн. евро. Откат Эрдоган не получал, там по Корану за откат секир-яйки.
Готовы по пол-евро за пару остановок платить и это субсидируемый транспорт???
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2 айрмакс:
читаю щас в группе печерский район на фб какой кличко и вообще «нынешняя воровская власть» плохие от жителей сталинок и хрущей, тюнингованных их жильцами до невозможности
камон, расскажите им шо нельзя стеклить балконы и утепляться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:01
О, це ж про Ліпінку.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, для местных эстетов. На днях обратив внимание на L-квартал, на В.Гавела 6. В смысле на вид уже заселен, но:
- ни одного (!!!) кондиционера на фасаде
- ни одной тарелки
- хотя как я понимаю изначально лоджии были не застеклены, и большинство таки застеклили, но четко с соблюдением стиля фасада, все одинаково, и это вообще не бросается в глаза.
Внимание, вопрос. Что это - такая зверская УК?
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«Кошмарный сценарий» для Пекина: 50 млн китайских квартир пустуют
Причина большого переизбытка пустующего фонда: из рынка изымается как можно больше жилья, чтобы предложение оставалось низким, а цены – искусственно завышенными. Однако это действует двояко, и хотя это способствует росту цен, когда экономика растет и спекулянты наводняют жилищный рынок легкими деньгами, как только тренд изменится, скачок предложения из-за выставления на продажу пустующих объектов приведет к панической ликвидации жилья, результатом чего может стать крупнейший обвал жилищного рынка в истории, затмевающий американский жилищный пузырь 2006 г.
Как отмечает Bloomberg, «кошмарный сценарий» для китайских властей – это когда собственники незанятого жилья бросятся продавать, когда рынок недвижимости начнет давать трещину, что вызовет нарастающее пике цен.
Что еще хуже, последние данные, полученные в результате проведенного в 2017 г. исследования, указывают на провал попыток Пекина усмирить спекуляцию на недвижимости, рассматриваемую Пекином как ключевую угрозу финансовой и социальной стабильности, наряду с теневым банковским делом и постоянной угрозой внезапных массовых снятий банковских вкладов (вроде обсуждавшегося на прошлой неделе).
«Ни в какой другой стране нет такого высокого процента пустующего жилья, – сказал Гань Ли из Юго-западного финансово-экономического университета в Чэнду. – Как только рынок недвижимости даст трещину, Китай наводнит приток выставленного на продажу жилья».
Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в октябре прошлого года сказал, что «дома строятся, чтобы в них жить, а не для спекуляции»
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:16
Там корзины под кондеры. Тарелки - ну я не знаю, кто-то еще пользуется спутниковым ТВ? Но в целом, молодцы, конечно. В таком зажопье построились и, пока, умудрились сохранить дом в приличном состоянии.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да ладно, зажопье, Навигатор тогда что?
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:41
Вот ссылки. Два тендера по 10 вагонов.
Фейслес, как вы просили.
Живите своим умом!
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