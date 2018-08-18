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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2762276327642765>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1193
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
254
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
221
Якість будівництва
16%
186
Всього голосів : 1193
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Я не противник переименований, наоборот, я бы вернул всем улицам их исторические названия, и закрыл тему навсегда.

Мне импонирует система с номерами вместо назаваний. Как в Нью-Йорке. Стрит и перпендикулярно авеню. Система координат. Я живу на пересечении 26 и 51, например.
Все новые переименования улиц, без исторических корней, делать на цифры. Хрещатик, пусть останется Хрещатиком.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Хрещатик, пусть останется Хрещатиком.


Крещатик во первых, а во вторых меньше всего по поводу названий киевских улиц интересует мнение харьковского совка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  freeze написав:Я не противник переименований, наоборот, я бы вернул всем улицам их исторические названия, и закрыл тему навсегда.

Мне импонирует система с номерами вместо назаваний. Как в Нью-Йорке. Стрит и перпендикулярно авеню. Система координат. Я живу на пересечении 26 и 51, например.
Все новые переименования улиц, без исторических корней, делать на цифры. Хрещатик, пусть останется Хрещатиком.
Далеко не все улицы в НЙ названы номерами
Наверное даже меньшая часть
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:06

  барабашов написав:Трамваедрочеры - не бузите.
В Стамбуле ездят австрийские трамваи и бесшумные,и с кондёрами, и внутри как Боинг 797й - и по цене 2 лиры(15грн на 2017й).
Закупка с завода в Граце по 2.5млн. евро. Откат Эрдоган не получал, там по Корану за откат секир-яйки.
Готовы по пол-евро за пару остановок платить и это субсидируемый транспорт???


Старые Татры в Праге гоняют не хуже современных, по ощущениям, их там пополам где-то. Основной вид транспорта. Летают просто. И тихо. Пути качественные. Кстати, там трамваи имеют приоритет перед пешиками на переходах, т.ч. надо быть осторожным, туристы периодически гибнут.

В Стамбуле для поездок в общественном транспорте лучше покупать истанбул-кард.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:10

  барабашов написав:Трамваедрочеры - не бузите.

в Киеве не останется ни одной трамвайной ветки раньше чем большинство здесь присутствующих настигнет старческий маразм ))
скоростной станет метро, остальные не ж/д рельсы в черте города - на демонтаж.
в Китае УЖЕ 50% "общественных" автобусов - электро, к 2023 году их будет 100%!! и это не прогноз, а план который китайцы всегда перевыполняют иначе секирбашка ))
китайцы просто дадут кредит на китайские электробусы, забудьте о трамваях.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:20

kingkongovets
Это не Ваш друг гулял в Киевском метро? :)
https://youtu.be/k5lZYXbtm4w
l66
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:20

  baffet написав:
  барабашов написав:Трамваедрочеры - не бузите.

в Киеве не останется ни одной трамвайной ветки раньше чем большинство здесь присутствующих настигнет старческий маразм ))
скоростной станет метро, остальные не ж/д рельсы в черте города - на демонтаж.
в Китае УЖЕ 50% "общественных" автобусов - электро, к 2023 году их будет 100%!! и это не прогноз, а план который китайцы всегда перевыполняют иначе секирбашка ))
китайцы просто дадут кредит на китайские электробусы, забудьте о трамваях.


Трамваев более полувековой давности полно, колесный транспорт им не конкурент. А кредит от китайцев - это вообще не смешно, этих только впусти
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:kingkongovets
Это не Ваш друг гулял в Киевском метро? :)
https://youtu.be/k5lZYXbtm4w


это не друг, это я сам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:30

  kingkongovets написав:2 айрмакс:
читаю щас в группе печерский район на фб какой кличко и вообще «нынешняя воровская власть» плохие от жителей сталинок и хрущей, тюнингованных их жильцами до невозможности
камон, расскажите им шо нельзя стеклить балконы и утепляться

Эти дома уже не спасти. Черт с ними. Но некоторые из них переселяются в новые дома и давай их "модернизировать" с двойным усердием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:35

  speedsx написав:
  Mazay256 написав:Гражданин самовольно застеклил балкон, УК обратилась в суд с требованием взыскать с него штраф по договору и демонтировать балкон. Дошло до Верховного суда - суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. Теперь штрафы в договорах с УК незаконны, суды всех инстанций обязаны применять решение ВС.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/verhovniy_sud_reshil_chto_esli_balkon_zasteklen_to_demontirovat_osteklenie_pridetsya

О, це ж про Ліпінку.

А вы можете узнать, дальнейшее развитие истории? Вы же, как я понимаю, в Липинке живете? Ну ОК, штраф (копеечный - 8К грн.) отменили, но предписание-то не отменили. Т.е. теперь УК с этим решением суда идет к частному исполнителю и тот начинает его исполнять. Как? Мне говорили, что вплоть до наложения ограничения на выезд за рубеж (что, ИМХО, самое действенное). Очень хочу увидеть реальное исполнение этого решения суда - один кейс мог бы с головы на ноги перевернуть всю ситуацию с новыми домами.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 лис, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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