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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2762276327642765

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1193
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
254
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
187
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
221
Якість будівництва
16%
186
Всього голосів : 1193
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:35

  Mazay256 написав:Трамваев более полувековой давности полно, колесный транспорт им не конкурент. А кредит от китайцев - это вообще не смешно, этих только впусти

китайцы придут хоть пускай хоть не пускай.
и землю начнут скупать и кредиты давать на китайскую продукцию.
а насчет "не конкурент" представь например ул. Дегтяревскую сделать двухполосной без трамвая, при этом платить "сейчас" из городского бюджета ничего не нужно, всё "потом", и дорогу сделают и электробусы дадут.
какой бы ни был мэр он будет за )) еще и пиариться будет какой он молодец ))
Востаннє редагувалось baffet в Пон 19 лис, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:2 айрмакс:
читаю щас в группе печерский район на фб какой кличко и вообще «нынешняя воровская власть» плохие от жителей сталинок и хрущей, тюнингованных их жильцами до невозможности
камон, расскажите им шо нельзя стеклить балконы и утепляться

Эти дома уже не спасти. Черт с ними. Но некоторые из них переселяются в новые дома и давай их "модернизировать" с двойным усердием.


та я не про дома, я про живущий в них электорат
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baffet написав:
  Mazay256 написав:Трамваев более полувековой давности полно, колесный транспорт им не конкурент. А кредит от китайцев - это вообще не смешно, этих только впусти

китайцы придут хоть пускай хоть не пускай.
и землю начнут скупать и кредиты давать на китайскую продукцию.
а насчет "не конкурент" представь например ул. Дегтяревскую сделать двухполосной без трамвая, при этом платить "сейчас" из городского бюджета ничего не нужно, всё "потом", и дорогу сделают и электробусы дадут.
какой бы ни был мэр он будет за )) еще и пиариться будет какой он молодец ))


трибека шоли снова материализовалась?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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