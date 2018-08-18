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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:35
Mazay256 написав:
Трамваев более полувековой давности полно, колесный транспорт им не конкурент. А кредит от китайцев - это вообще не смешно, этих только впусти
китайцы придут хоть пускай хоть не пускай.
и землю начнут скупать и кредиты давать на китайскую продукцию.
а насчет "не конкурент" представь например ул. Дегтяревскую сделать двухполосной без трамвая, при этом платить "сейчас" из городского бюджета ничего не нужно, всё "потом", и дорогу сделают и электробусы дадут.
какой бы ни был мэр он будет за )) еще и пиариться будет какой он молодец ))
Востаннє редагувалось baffet
в Пон 19 лис, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:38
airmax78 написав: kingkongovets написав:
2 айрмакс:
читаю щас в группе печерский район на фб какой кличко и вообще «нынешняя воровская власть» плохие от жителей сталинок и хрущей, тюнингованных их жильцами до невозможности
камон, расскажите им шо нельзя стеклить балконы и утепляться
Эти дома уже не спасти. Черт с ними. Но некоторые из них переселяются в новые дома и давай их "модернизировать" с двойным усердием.
та я не про дома, я про живущий в них электорат
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:40
baffet написав: Mazay256 написав:
Трамваев более полувековой давности полно, колесный транспорт им не конкурент. А кредит от китайцев - это вообще не смешно, этих только впусти
китайцы придут хоть пускай хоть не пускай.
и землю начнут скупать и кредиты давать на китайскую продукцию.
а насчет "не конкурент" представь например ул. Дегтяревскую сделать двухполосной без трамвая, при этом платить "сейчас" из городского бюджета ничего не нужно, всё "потом", и дорогу сделают и электробусы дадут.
какой бы ни был мэр он будет за )) еще и пиариться будет какой он молодец ))
трибека шоли снова материализовалась?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:45
kingkongovets написав:
трибека шоли снова материализовалась?
шоли,
или обезьянка на твоем аватаре раньше сроку впала в старческий маразм ))
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:22
Faceless написав:Кстати, для местных эстетов. На днях обратив внимание на L-квартал, на В.Гавела 6. В смысле на вид уже заселен, но:
- ни одного (!!!) кондиционера на фасаде
- ни одной тарелки
- хотя как я понимаю изначально лоджии были не застеклены, и большинство таки застеклили, но четко с соблюдением стиля фасада, все одинаково, и это вообще не бросается в глаза.
Внимание, вопрос. Что это - такая зверская УК?
Толковый застройщик и неплохая его же УК с правильным договором с нормальными санкциями.
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Alex_V_K_79
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:32
Alex_V_K_79 написав:
Faceless написав:Кстати, для местных эстетов. На днях обратив внимание на L-квартал, на В.Гавела 6. В смысле на вид уже заселен, но:
- ни одного (!!!) кондиционера на фасаде
- ни одной тарелки
- хотя как я понимаю изначально лоджии были не застеклены, и большинство таки застеклили, но четко с соблюдением стиля фасада, все одинаково, и это вообще не бросается в глаза.
Внимание, вопрос. Что это - такая зверская УК?
Толковый застройщик и неплохая его же УК с правильным договором с нормальными санкциями.
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Как подтвердил наш справедливый суд - до сраки все эти правильные договора и нормальные санкции.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:50
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:55
UA написав:
https://1news.com.ua/ukraine/u-stolitsi-buduyut-elektromerezhu-yaka-zhivitime-liviy-bereg.html
Можно и дальше лепить дома вплотную)))
Вода рядом есть ))
Живите своим умом!
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