Проблема в том, что, несмотря на относительно стабильные цены на жилье, фундамент жилищного рынка дает трещину. Как недавно сообщалось в WSJ, в начале декабря группа домовладельцев ворвалась в отдел продаж шанхайского комплекса «Центральный Вашингтон», чей застройщик, Shanghai Zhaoping Real Estate Development, рекламировал новые квартиры по ценам намного ниже тех, по каким квартиры продавались в начале года. Собственница одной из квартир сказала, что из новых цен следует, что стоимость квартиры, приобретенной ею у застройщика в марте, упала примерно на 17.5%.



«Некоторые люди, купившие несколько жилых объектов, теперь пытаются продать один из них, чтобы выплатить ипотеку по другим», – сказал риелтор Жань Юньцзе (Ran Yunjie). Один его клиент в прошлом году купил квартиру примерно по $230,000. Согласно Жаню, чтобы теперь найти покупателя, клиенту нужно снизить цену на 60%.



Между тем, что представляет действительно настораживающую демонстрацию того, что может произойти, когда пузырь наконец лопнет, в прошлом месяце мы сообщали, что разгневанные домовладельцы, заплатившие полную цену за квартиры в жилищном проекте Xinzhou Mansion в Шанжао, ворвались в отдел продаж Country Garden в восточной провинции Цзянси, после того как узнали, что новым покупателям предлагались скидки до 30%.



«Country Garden урезала цену продаж в одной из своих жилых построек на 1/3. Те, кто заплатил полную цену, разнесли отдел продаж. Подобные инциденты случались и раньше и будут повторяться. В Китае невозможно отменить «гарантию основной суммы» (刚性兑付)».