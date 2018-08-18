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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2763276427652766

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1198
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
255
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
46
Ціна
19%
222
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1198
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Alex_V_K_79 написав:Скидки в Таряне в черную пятницу (19-29 ноября) минус 15% в первой башне и минус 35% во второй. Может кому надо :). Детали по цифрам-в ОП.

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Если бы еще знать минус 15% от какой цены :mrgreen: :mrgreen:
Смотря шо вам надо, но, думаю, от трёхи по первой башне, позвоните в ОП, расскажете потом, я не в Украине сейчас.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

22:40 в ЖК Багговутовский стройка полным ходом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:46

  Alex_V_K_79 написав:
zzzzzz написав:Если бы еще знать минус 15% от какой цены :mrgreen: :mrgreen:
Смотря шо вам надо, но, думаю, от трёхи по первой башне, позвоните в ОП, расскажете потом, я не в Украине сейчас.


Тю, ваааще не дорого )) Нищеброды на Грушевского 9А пусть локти кусают )
Интересно, сколько в том доме квартир под арестом находится ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:51

  Alex_V_K_79 написав:Скидки в Таряне в черную пятницу (19-29 ноября) минус 15% в первой башне и минус 35% во второй. Может кому надо :). Детали по цифрам-в ОП.

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Тут приводили ссылку на дайжест из разных статей про недвижимость Китая
https://goldenfront.ru/articles/view/ko ... -pustuyut/
Будет ли у нас такое, или все эти скидки фейк?
Проблема в том, что, несмотря на относительно стабильные цены на жилье, фундамент жилищного рынка дает трещину. Как недавно сообщалось в WSJ, в начале декабря группа домовладельцев ворвалась в отдел продаж шанхайского комплекса «Центральный Вашингтон», чей застройщик, Shanghai Zhaoping Real Estate Development, рекламировал новые квартиры по ценам намного ниже тех, по каким квартиры продавались в начале года. Собственница одной из квартир сказала, что из новых цен следует, что стоимость квартиры, приобретенной ею у застройщика в марте, упала примерно на 17.5%.

«Некоторые люди, купившие несколько жилых объектов, теперь пытаются продать один из них, чтобы выплатить ипотеку по другим», – сказал риелтор Жань Юньцзе (Ran Yunjie). Один его клиент в прошлом году купил квартиру примерно по $230,000. Согласно Жаню, чтобы теперь найти покупателя, клиенту нужно снизить цену на 60%.

Между тем, что представляет действительно настораживающую демонстрацию того, что может произойти, когда пузырь наконец лопнет, в прошлом месяце мы сообщали, что разгневанные домовладельцы, заплатившие полную цену за квартиры в жилищном проекте Xinzhou Mansion в Шанжао, ворвались в отдел продаж Country Garden в восточной провинции Цзянси, после того как узнали, что новым покупателям предлагались скидки до 30%.

«Country Garden урезала цену продаж в одной из своих жилых построек на 1/3. Те, кто заплатил полную цену, разнесли отдел продаж. Подобные инциденты случались и раньше и будут повторяться. В Китае невозможно отменить «гарантию основной суммы» (刚性兑付)».
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:55

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% до 2019 года и на 10% в 2020 году.

В реальном выражении по прогнозу НБУ рост зарплат в 2019-2020 годах составит соответственно 7% и 5%.

Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат в Нацбанке отмечают ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы роста минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

В НБУ напомнили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы – на 12%, до 4 170 грн, в 2019 году.

Также в НБУ указали, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% – в реальном выражении.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Кабинет министров прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 году до 10 тыс. грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097733
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Вон ЖК "Поплавского" депутаты разгребают как горячие пирожки, некоторые по 12 квартир купили :o
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:42

  UA написав:https://1news.com.ua/ukraine/u-stolitsi-buduyut-elektromerezhu-yaka-zhivitime-liviy-bereg.html
ура, теперь таки бутуд строить партиотику на озерах, и инвесторы старопатриотики не будут тыкать мол вместо електроподстанции и парка построили дома. значит эврику таки достроят.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:44

  Vlad442 написав:Тут приводили ссылку на дайжест из разных статей про недвижимость Китая
https://goldenfront.ru/articles/view/ko ... -pustuyut/


https://www.zerohedge.com/sites/default ... k=-o6R5elA
Единый и неделимый Китай всё
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:00

  BIGor написав:
Вон ЖК "Поплавского" депутаты разгребают как горячие пирожки, некоторые по 12 квартир купили :o

СБПЦ. После просмотра такого (хотя это далеко не самое вопиющее) хочется устроить в Киеве что-то типа ночи длинных ножей. Понятно ведь, что никто не посадит ни Поплавского, ни Ляшка, ни Павелко, ни Бойко, ни тысячи и тысячи других крыс. Насквозь все гнилое. Честный человек - редкое исключение что в Раде, что в Правительстве. СБПЦ.
Но Поплавского пытать перед смертью и заставить жрать кирпичи за то, во что благодаря ему, превратился этот район.
airmax78
 
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