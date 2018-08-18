Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Проблема в том, что, несмотря на относительно стабильные цены на жилье, фундамент жилищного рынка дает трещину. Как недавно сообщалось в WSJ, в начале декабря группа домовладельцев ворвалась в отдел продаж шанхайского комплекса «Центральный Вашингтон», чей застройщик, Shanghai Zhaoping Real Estate Development, рекламировал новые квартиры по ценам намного ниже тех, по каким квартиры продавались в начале года. Собственница одной из квартир сказала, что из новых цен следует, что стоимость квартиры, приобретенной ею у застройщика в марте, упала примерно на 17.5%.
«Некоторые люди, купившие несколько жилых объектов, теперь пытаются продать один из них, чтобы выплатить ипотеку по другим», – сказал риелтор Жань Юньцзе (Ran Yunjie). Один его клиент в прошлом году купил квартиру примерно по $230,000. Согласно Жаню, чтобы теперь найти покупателя, клиенту нужно снизить цену на 60%.
Между тем, что представляет действительно настораживающую демонстрацию того, что может произойти, когда пузырь наконец лопнет, в прошлом месяце мы сообщали, что разгневанные домовладельцы, заплатившие полную цену за квартиры в жилищном проекте Xinzhou Mansion в Шанжао, ворвались в отдел продаж Country Garden в восточной провинции Цзянси, после того как узнали, что новым покупателям предлагались скидки до 30%.
«Country Garden урезала цену продаж в одной из своих жилых построек на 1/3. Те, кто заплатил полную цену, разнесли отдел продаж. Подобные инциденты случались и раньше и будут повторяться. В Китае невозможно отменить «гарантию основной суммы» (刚性兑付)».
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% до 2019 года и на 10% в 2020 году.
В реальном выражении по прогнозу НБУ рост зарплат в 2019-2020 годах составит соответственно 7% и 5%.
Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат в Нацбанке отмечают ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы роста минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.
В НБУ напомнили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы – на 12%, до 4 170 грн, в 2019 году.
Также в НБУ указали, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% – в реальном выражении.
Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Кабинет министров прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 году до 10 тыс. грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097733
BIGor написав: Вон ЖК "Поплавского" депутаты разгребают как горячие пирожки, некоторые по 12 квартир купили
СБПЦ. После просмотра такого (хотя это далеко не самое вопиющее) хочется устроить в Киеве что-то типа ночи длинных ножей. Понятно ведь, что никто не посадит ни Поплавского, ни Ляшка, ни Павелко, ни Бойко, ни тысячи и тысячи других крыс. Насквозь все гнилое. Честный человек - редкое исключение что в Раде, что в Правительстве. СБПЦ. Но Поплавского пытать перед смертью и заставить жрать кирпичи за то, во что благодаря ему, превратился этот район.