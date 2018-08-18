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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:24
Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 09:33
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.
наглая лжа, тут 90% кыяны и 10% одеситов
Нет понаехов - некому снимать, некому покупать. Кыянам, соответственно, некому сдавать и некому продавать. На этой ветке кыян, хотя бы в третьем поколении, думаю, не больше 20%. В четвертом - около 0%.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 09:47
airmax78 написав: speedsx написав:
О, це ж про Ліпінку.
А вы можете узнать, дальнейшее развитие истории? Вы же, как я понимаю, в Липинке живете? Ну ОК, штраф (копеечный - 8К грн.) отменили, но предписание-то не отменили. Т.е. теперь УК с этим решением суда идет к частному исполнителю и тот начинает его исполнять. Как? Мне говорили, что вплоть до наложения ограничения на выезд за рубеж (что, ИМХО, самое действенное). Очень хочу увидеть реальное исполнение этого решения суда - один кейс мог бы с головы на ноги перевернуть всю ситуацию с новыми домами.
Это про Л1 или Л2, поэтому не знаю подробностей, но, судя по всему, развития истории не было. Поскольку штраф сбить не удалось, то интерес, видимо, пропал. Жители Л-3 теперь даже не спрашивают разрешения УК на остекление, тем более что у половины даже не подписан договор с УК.
И не знаю, почему в деле фигурирует 8кгрн, у меня в договоре штраф 10куе за несогласованное остекление и неправильную установку кондиционеров.
Апдейт: это, оказывается, свежачок (31.10.2018), так что посмотрим, что будет. Пока жители уверены, что "Управдом" суд проиграл. Сейчас их обрадую.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 09:57
Всім процвітання!
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00
airmax78 написав:
...На этой ветке кыян, хотя бы в третьем поколении, думаю, не больше 20%. В четвертом - около 0%.
о чем этот поток головного мозга?
или переселенец пытается сравнить послевоенную миграцию так или иначе, но поставленных в стойло людей и плановую застройку под них целыми кварталами с текущей миграцией необузданной бы.длоты, хоть с востока, хоть с юга, и безумную теперешнюю застройку под них?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:09
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...На этой ветке кыян, хотя бы в третьем поколении, думаю, не больше 20%. В четвертом - около 0%.
о чем этот поток головного мозга?
или переселенец пытается сравнить послевоенную миграцию так или иначе, но поставленных в стойло людей и плановую застройку под них целыми кварталами с текущей миграцией необузданной бы.длоты, хоть с востока, хоть с юга, и безумную теперешнюю застройку под них?
О, потомок "поставленных в стойло" проснулся и сходу давай огрызаться.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:12
Первый написав:
Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки.
Честно говоря эти ребята похожи на каких-то транзитеров. Зашли погреться, пока их не заберет автобус, направляющийся много западнее.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:15
airmax78 написав:
О, потомок "поставленных в стойло" проснулся и сходу давай огрызаться.
гордая поскотовская птица, потомок независимых и свободных.
не пнёшь - не полетит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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