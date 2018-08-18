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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2765276627672768>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:24

  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:28

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.

наглая лжа, тут 90% кыяны и 10% одеситов :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.

наглая лжа, тут 90% кыяны и 10% одеситов :mrgreen:

Нет понаехов - некому снимать, некому покупать. Кыянам, соответственно, некому сдавать и некому продавать. На этой ветке кыян, хотя бы в третьем поколении, думаю, не больше 20%. В четвертом - около 0%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:42

  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Хорошая перспектива для Киева :lol:

"При долговременном стабильном развитии экономики можно ожидать притока мигрантов из стран Азии (включая бывшие азиатские республики СССР) и Африки"
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l66
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:47

  airmax78 написав:
  speedsx написав:
  Mazay256 написав:Гражданин самовольно застеклил балкон, УК обратилась в суд с требованием взыскать с него штраф по договору и демонтировать балкон. Дошло до Верховного суда - суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. Теперь штрафы в договорах с УК незаконны, суды всех инстанций обязаны применять решение ВС.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/verhovniy_sud_reshil_chto_esli_balkon_zasteklen_to_demontirovat_osteklenie_pridetsya

О, це ж про Ліпінку.

А вы можете узнать, дальнейшее развитие истории? Вы же, как я понимаю, в Липинке живете? Ну ОК, штраф (копеечный - 8К грн.) отменили, но предписание-то не отменили. Т.е. теперь УК с этим решением суда идет к частному исполнителю и тот начинает его исполнять. Как? Мне говорили, что вплоть до наложения ограничения на выезд за рубеж (что, ИМХО, самое действенное). Очень хочу увидеть реальное исполнение этого решения суда - один кейс мог бы с головы на ноги перевернуть всю ситуацию с новыми домами.

Это про Л1 или Л2, поэтому не знаю подробностей, но, судя по всему, развития истории не было. Поскольку штраф сбить не удалось, то интерес, видимо, пропал. Жители Л-3 теперь даже не спрашивают разрешения УК на остекление, тем более что у половины даже не подписан договор с УК.
И не знаю, почему в деле фигурирует 8кгрн, у меня в договоре штраф 10куе за несогласованное остекление и неправильную установку кондиционеров.

Апдейт: это, оказывается, свежачок (31.10.2018), так что посмотрим, что будет. Пока жители уверены, что "Управдом" суд проиграл. Сейчас их обрадую.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:57

  l66 написав:
  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Хорошая перспектива для Киева :lol:

"При долговременном стабильном развитии экономики можно ожидать притока мигрантов из стран Азии (включая бывшие азиатские республики СССР) и Африки"
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Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки. :-)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00

  airmax78 написав:...На этой ветке кыян, хотя бы в третьем поколении, думаю, не больше 20%. В четвертом - около 0%.

о чем этот поток головного мозга?
или переселенец пытается сравнить послевоенную миграцию так или иначе, но поставленных в стойло людей и плановую застройку под них целыми кварталами с текущей миграцией необузданной бы.длоты, хоть с востока, хоть с юга, и безумную теперешнюю застройку под них?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:09

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...На этой ветке кыян, хотя бы в третьем поколении, думаю, не больше 20%. В четвертом - около 0%.

о чем этот поток головного мозга?
или переселенец пытается сравнить послевоенную миграцию так или иначе, но поставленных в стойло людей и плановую застройку под них целыми кварталами с текущей миграцией необузданной бы.длоты, хоть с востока, хоть с юга, и безумную теперешнюю застройку под них?

О, потомок "поставленных в стойло" проснулся и сходу давай огрызаться.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:12

  Первый написав:Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки. :-)

Честно говоря эти ребята похожи на каких-то транзитеров. Зашли погреться, пока их не заберет автобус, направляющийся много западнее.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:15

  airmax78 написав:О, потомок "поставленных в стойло" проснулся и сходу давай огрызаться.

гордая поскотовская птица, потомок независимых и свободных.
не пнёшь - не полетит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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