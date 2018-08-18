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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2765276627672768

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:18

Господа, подскажите по комплексу Ярославов Град. Есть ли смысл инвестировать? Сдача намечена на 2019 на конец года. Злые языки говорят, что компания пропрезидентская и если на выборах Порох не победит, то будет недострой. Какие есть мысли по данному комплексу? спасибо всем откликнувшимся.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:20

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:ю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит.

роблят як каже _Микола_

Флай, если все делать правильно, то оно и не горит.
А в случае форсмажора, срабатывает защита.
И чем больше нормальных людей которые делают качественно электрику, тем меньше форсмажоров с возгораниями.

в квартирі не горить, зато горить в МОПах
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:21

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:О, потомок "поставленных в стойло" проснулся и сходу давай огрызаться.

гордая поскотовская птица, потомок независимых и свободных.
не пнёшь - не полетит.

Ну, по крайней мере, пока, никто не пинал и в стойло не ставил. Захотел - приехал.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:22

  l66 написав:
  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Хорошая перспектива для Киева :lol:

"При долговременном стабильном развитии экономики можно ожидать притока мигрантов из стран Азии (включая бывшие азиатские республики СССР) и Африки"
Зображення

зуби набагато в кращому стані чим у більшості українських кобіт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:25

flyman
Ты Бы Вдул??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:38

  UA написав:https://1news.com.ua/ukraine/u-stolitsi-buduyut-elektromerezhu-yaka-zhivitime-liviy-bereg.html


«Нова високовольтна мережа довжиною 4,5 км пройде через Дніпро та буде змонтована на опорах португальського виробництва, які поширені у ЄС. Такий тип конструкцій у Києві встановлюється вперше, хоча в країнах ЄС його активно використовують для будівництва високовольтних ЛЕП. На відміну від бетонних, вони компактніші біля основи та простіші в обслуговуванні.

в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз...
Интересно, кто проектировал Башни Таряна?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:58

  airmax78 написав:
  Первый написав:Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки. :-)

Честно говоря эти ребята похожи на каких-то транзитеров. Зашли погреться, пока их не заберет автобус, направляющийся много западнее.


Варіант. Експорт послуг.

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Мужик в сандалях:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:16

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки. :-)

Честно говоря эти ребята похожи на каких-то транзитеров. Зашли погреться, пока их не заберет автобус, направляющийся много западнее.


Варіант. Експорт послуг.

Мужик в сандалях:-)

О чем и речь - очень непохожи они на зашедших пошопиться новых киевлян - презренных "переселенцев"(с).
airmax78
 
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