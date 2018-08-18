Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господа, подскажите по комплексу Ярославов Град. Есть ли смысл инвестировать? Сдача намечена на 2019 на конец года. Злые языки говорят, что компания пропрезидентская и если на выборах Порох не победит, то будет недострой. Какие есть мысли по данному комплексу? спасибо всем откликнувшимся.
airmax78 написав:ю, что жильцы меняют входные автоматы в щитках на более мощные и разводку по квартире делают с запасом - поэтому в квартирах проводка не горит.
роблят як каже _Микола_
Флай, если все делать правильно, то оно и не горит. А в случае форсмажора, срабатывает защита. И чем больше нормальных людей которые делают качественно электрику, тем меньше форсмажоров с возгораниями.
в квартирі не горить, зато горить в МОПах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
"При долговременном стабильном развитии экономики можно ожидать притока мигрантов из стран Азии (включая бывшие азиатские республики СССР) и Африки"
зуби набагато в кращому стані чим у більшості українських кобіт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:https://1news.com.ua/ukraine/u-stolitsi-buduyut-elektromerezhu-yaka-zhivitime-liviy-bereg.html
«Нова високовольтна мережа довжиною 4,5 км пройде через Дніпро та буде змонтована на опорах португальського виробництва, які поширені у ЄС. Такий тип конструкцій у Києві встановлюється вперше, хоча в країнах ЄС його активно використовують для будівництва високовольтних ЛЕП. На відміну від бетонних, вони компактніші біля основи та простіші в обслуговуванні.
в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз... Интересно, кто проектировал Башни Таряна?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери