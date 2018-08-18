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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2766276727682769>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:58

  airmax78 написав:
  Первый написав:Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки. :-)

Честно говоря эти ребята похожи на каких-то транзитеров. Зашли погреться, пока их не заберет автобус, направляющийся много западнее.


Варіант. Експорт послуг.

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Мужик в сандалях:-)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:16

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Оушен плаза. Хтось пише що це ітішніки. :-)

Честно говоря эти ребята похожи на каких-то транзитеров. Зашли погреться, пока их не заберет автобус, направляющийся много западнее.


Варіант. Експорт послуг.

Мужик в сандалях:-)

О чем и речь - очень непохожи они на зашедших пошопиться новых киевлян - презренных "переселенцев"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:17

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.


Там в статті:
В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:22

  Serg-ik написав:
  UA написав:https://1news.com.ua/ukraine/u-stolitsi-buduyut-elektromerezhu-yaka-zhivitime-liviy-bereg.html


«Нова високовольтна мережа довжиною 4,5 км пройде через Дніпро та буде змонтована на опорах португальського виробництва, які поширені у ЄС. Такий тип конструкцій у Києві встановлюється вперше, хоча в країнах ЄС його активно використовують для будівництва високовольтних ЛЕП. На відміну від бетонних, вони компактніші біля основи та простіші в обслуговуванні.

в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз...
Интересно, кто проектировал Башни Таряна?

Совсем вы за рекламой не следите. Башни проектировал "знаменитый британский архитектор Джон Доуз". Я, правда, сколько ни гуглил - не смог найти кто это и что еще он построил, но, поверим на слово. Не Бабушкин - и слава Богу.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:24

  flyman написав:В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»


... шоп потом привезти их в украину и первым делом купить себе квартиру в киевском новострое возле метро
на самый худой конец - погреб в буче :mrgreen:

зы: б*** одесскую трассу перекрыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:58

во время недавнего сильного снегопада в нй авто с водителями и пассажирами были залокированы на мосту дж вашингтона
удивительно, но никто и слова не сказал шо мэра нй де блазио надо отправить в отставку, хм
дикари
https://www.facebook.com/chastime/video ... 308695545/
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 20 лис, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:б*** одесскую трассу перекрыли

ляди?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:01

  kingkongovets написав:
  flyman написав:В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»


... шоп потом привезти их в украину и первым делом купить себе квартиру в киевском новострое возле метро
на самый худой конец - погреб в буче :mrgreen:

зы: б*** одесскую трассу перекрыли

Ну что-то с ними надо делать уже. Это стратегическая артерия - ее перекрытие - угроза национальной безопасности. Надо как-то помогать им утилизировать их хлам.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:01

  airmax78 написав:Ну что-то с ними надо делать уже. Это стратегическая артерия - ее перекрытие - угроза государственной безопасности. Надо как-то помогать им утилизировать их хлам.


ну поехали, я дам вам парабеллум :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:09

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ну что-то с ними надо делать уже. Это стратегическая артерия - ее перекрытие - угроза государственной безопасности. Надо как-то помогать им утилизировать их хлам.


ну поехали, я дам вам парабеллум :mrgreen:

У меня другая работа. Защита национальной безопасности - работа МВД, МОУ и СБУ. Я готов им помочь - выйти на митинг против б***, помогать устанавливать местоположение б*** и т.п. Даже готов жертвовать деньги в фонд борьбы с б***. В рукопашную, пока, идти не готов. Хотя... если бы я сейчас стоял в пробке на Одесской трассе - то кто знает.
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