Додано: Вів 20 лис, 2018 11:24

flyman написав: В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет» В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что



... шоп потом привезти их в украину и первым делом купить себе квартиру в киевском новострое возле метро

на самый худой конец - погреб в буче



зы: б*** одесскую трассу перекрыли ... шоп потом привезти их в украину и первым делом купить себе квартиру в киевском новострое возле метрона самый худой конец - погреб в бучезы: б*** одесскую трассу перекрыли

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.