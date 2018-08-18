Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.
Там в статті: В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:https://1news.com.ua/ukraine/u-stolitsi-buduyut-elektromerezhu-yaka-zhivitime-liviy-bereg.html
«Нова високовольтна мережа довжиною 4,5 км пройде через Дніпро та буде змонтована на опорах португальського виробництва, які поширені у ЄС. Такий тип конструкцій у Києві встановлюється вперше, хоча в країнах ЄС його активно використовують для будівництва високовольтних ЛЕП. На відміну від бетонних, вони компактніші біля основи та простіші в обслуговуванні.
в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз... Интересно, кто проектировал Башни Таряна?
Совсем вы за рекламой не следите. Башни проектировал "знаменитый британский архитектор Джон Доуз". Я, правда, сколько ни гуглил - не смог найти кто это и что еще он построил, но, поверим на слово. Не Бабушкин - и слава Богу.
flyman написав:В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»
... шоп потом привезти их в украину и первым делом купить себе квартиру в киевском новострое возле метро на самый худой конец - погреб в буче
зы: б*** одесскую трассу перекрыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
flyman написав:В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»
... шоп потом привезти их в украину и первым делом купить себе квартиру в киевском новострое возле метро на самый худой конец - погреб в буче
зы: б*** одесскую трассу перекрыли
Ну что-то с ними надо делать уже. Это стратегическая артерия - ее перекрытие - угроза национальной безопасности. Надо как-то помогать им утилизировать их хлам.
airmax78 написав:Ну что-то с ними надо делать уже. Это стратегическая артерия - ее перекрытие - угроза государственной безопасности. Надо как-то помогать им утилизировать их хлам.
ну поехали, я дам вам парабеллум
У меня другая работа. Защита национальной безопасности - работа МВД, МОУ и СБУ. Я готов им помочь - выйти на митинг против б***, помогать устанавливать местоположение б*** и т.п. Даже готов жертвовать деньги в фонд борьбы с б***. В рукопашную, пока, идти не готов. Хотя... если бы я сейчас стоял в пробке на Одесской трассе - то кто знает.