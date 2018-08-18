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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:12
Serg-ik написав:
в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз...
Пообщался с человеком по ремонту сложной механики. Зарядил ценник за работу в 5 раз больше, чем в 2013, при курсе 8. На мои апелляции, ответил в стиле - "я один, а вас очень много". Мол если есть альтернатива - вперед, а у него очередь...
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:12
По его словам, 40% наших трудовых мигрантов – люди от 21 года до 35 лет. «Часто эти люди с высшим образованием, активные. Но они не видят будущего в своей стране. В 2014 году из находящихся за рубежом трех-пяти миллионов наших соотечественников в выборах президента Украины участвовали примерно 60 тысяч, то есть всего 2%. Не смогут эти активные люди проголосовать и на выборах 2019 года, президентских и парламентских, и выбирать будут люди пассивные, бюджетники, пенсионеры и так далее. Они будут голосовать за популистов, у которых одна цель — пройти во власт,ь обещая «счастье уже завтра». Приход популистов, нежелание менять страну и реформировать ее, в очередной раз подтолкнет активных людей к выезду за границу», — говорит Воскобойник.
цитата из той же статьи
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zzzzzz
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:22
UA написав: Serg-ik написав:
в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз...
Пообщался с человеком по ремонту сложной механики. Зарядил ценник за работу в 5 раз больше, чем в 2013, при курсе 8. На мои апелляции, ответил в стиле - "я один, а вас очень много". Мол если есть альтернатива - вперед, а у него очередь...
Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
В третьем квартале наш рост был 2,8%
Во-втором - 3,1%
В первом 3,8%
НБУ ожидает рост в 2018 году 3,2%
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:27
zzzzzz написав:
Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.
нуда, удивительно - ведь у украины все предпосылки для роста опережающими темпами: война, расходы на строительство армии, потеряны территории, заводы, шахты, трудоспособное население, страна находится в перманентной политической турбуленции и под беспрецедентной инфоатакой
а тут вишь ты - не успеваем за миром по росту ввп
оце так зрада
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 20 лис, 2018 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:30
kingkongovets
Высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Об этом на презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции экономики Украины заявил постпред МВФ Йоста Люнгман
Заявление постпреда МВФ как прокомментируете ?
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:33
kingkongovets написав:
зы: б*** одесскую трассу перекрыли
По всей стране бессрочные акции протеста владельцев еврономерных авто.
То есть все эти люди безработные...
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l66
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36
zzzzzz написав:kingkongovets
Высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Об этом на презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции экономики Украины заявил постпред МВФ Йоста Люнгман
Заявление постпреда МВФ как прокомментируете ?
давайте оригинал для начала, комментировать высеры недорогеньких не собираюсь
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:38
l66 написав: kingkongovets написав:
зы: б*** одесскую трассу перекрыли
По всей стране бессрочные акции протеста владельцев еврономерных авто.
То есть все эти люди безработные...
Думаю к гос.сектору там мало кто относится. Хотя на таких машинах ездят даже некоторые представители Полиции. ( не путать с Патрульной полицией )
Вероятно там большинство работает в малом бизнесе в сферах торговли , услуг.
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