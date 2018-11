Додано: Вів 20 лис, 2018 12:27

zzzzzz написав:



Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.

Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.



нуда, удивительно - ведь у украины все предпосылки для роста опережающими темпами: война, расходы на строительство армии, потеряны территории, заводы, шахты, трудоспособное население, страна находится в перманентной политической турбуленции и под беспрецедентной инфоатакой

а тут вишь ты - не успеваем за миром по росту ввп

оце так зрада нуда, удивительно - ведь у украины все предпосылки для роста опережающими темпами: война, расходы на строительство армии, потеряны территории, заводы, шахты, трудоспособное население, страна находится в перманентной политической турбуленции и под беспрецедентной инфоатакойа тут вишь ты - не успеваем за миром по росту ввпоце так зрада

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 20 лис, 2018 12:30, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.