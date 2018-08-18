По его словам, 40% наших трудовых мигрантов – люди от 21 года до 35 лет. «Часто эти люди с высшим образованием, активные. Но они не видят будущего в своей стране. В 2014 году из находящихся за рубежом трех-пяти миллионов наших соотечественников в выборах президента Украины участвовали примерно 60 тысяч, то есть всего 2%. Не смогут эти активные люди проголосовать и на выборах 2019 года, президентских и парламентских, и выбирать будут люди пассивные, бюджетники, пенсионеры и так далее. Они будут голосовать за популистов, у которых одна цель — пройти во власт,ь обещая «счастье уже завтра». Приход популистов, нежелание менять страну и реформировать ее, в очередной раз подтолкнет активных людей к выезду за границу», — говорит Воскобойник.