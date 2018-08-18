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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2766276727682769

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:12

  Serg-ik написав:в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз...

Пообщался с человеком по ремонту сложной механики. Зарядил ценник за работу в 5 раз больше, чем в 2013, при курсе 8. На мои апелляции, ответил в стиле - "я один, а вас очень много". Мол если есть альтернатива - вперед, а у него очередь...
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:12

По его словам, 40% наших трудовых мигрантов – люди от 21 года до 35 лет. «Часто эти люди с высшим образованием, активные. Но они не видят будущего в своей стране. В 2014 году из находящихся за рубежом трех-пяти миллионов наших соотечественников в выборах президента Украины участвовали примерно 60 тысяч, то есть всего 2%. Не смогут эти активные люди проголосовать и на выборах 2019 года, президентских и парламентских, и выбирать будут люди пассивные, бюджетники, пенсионеры и так далее. Они будут голосовать за популистов, у которых одна цель — пройти во власт,ь обещая «счастье уже завтра». Приход популистов, нежелание менять страну и реформировать ее, в очередной раз подтолкнет активных людей к выезду за границу», — говорит Воскобойник.


цитата из той же статьи
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:22

  UA написав:
  Serg-ik написав:в стране, где заказано расти ВВП небывалыми темпами, португальские опоры и чешские трамваи. Инженеры-конструкторы выехали из страны или просто вымерли гораздо ранее, чем открыли безвиз...

Пообщался с человеком по ремонту сложной механики. Зарядил ценник за работу в 5 раз больше, чем в 2013, при курсе 8. На мои апелляции, ответил в стиле - "я один, а вас очень много". Мол если есть альтернатива - вперед, а у него очередь...



Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на октябрьский обзор МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).


В третьем квартале наш рост был 2,8%
Во-втором - 3,1%
В первом 3,8%

НБУ ожидает рост в 2018 году 3,2%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:27

  zzzzzz написав:

Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.


нуда, удивительно - ведь у украины все предпосылки для роста опережающими темпами: война, расходы на строительство армии, потеряны территории, заводы, шахты, трудоспособное население, страна находится в перманентной политической турбуленции и под беспрецедентной инфоатакой
а тут вишь ты - не успеваем за миром по росту ввп
оце так зрада
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 20 лис, 2018 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:30

kingkongovets

Высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Об этом на презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции экономики Украины заявил постпред МВФ Йоста Люнгман


Заявление постпреда МВФ как прокомментируете ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:33

  kingkongovets написав:зы: б*** одесскую трассу перекрыли

По всей стране бессрочные акции протеста владельцев еврономерных авто.
То есть все эти люди безработные...
l66
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:36

  zzzzzz написав:kingkongovets

Высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Об этом на презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции экономики Украины заявил постпред МВФ Йоста Люнгман


Заявление постпреда МВФ как прокомментируете ?


давайте оригинал для начала, комментировать высеры недорогеньких не собираюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:38

  l66 написав:
  kingkongovets написав:зы: б*** одесскую трассу перекрыли

По всей стране бессрочные акции протеста владельцев еврономерных авто.
То есть все эти люди безработные...


Думаю к гос.сектору там мало кто относится. Хотя на таких машинах ездят даже некоторые представители Полиции. ( не путать с Патрульной полицией )
Вероятно там большинство работает в малом бизнесе в сферах торговли , услуг.
Живите своим умом!
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