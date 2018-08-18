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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2768276927702771>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?



я сказал оригинал, а не высеры журнашлюх

зы: ссылки на рбс, обозреватель, униан, страну, вести и прочее улыбают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:10

  kingkongovets написав:


я сказал оригинал, а не высеры журнашлюх

зы: ссылки на рбс, обозреватель, униан, страну, вести и прочее улыбают)


Нет смысла дальше продолжать дискуссию. Ставки по евробондам в районе 10% для вас видимо тоже не показатель.Затягивание на 1,5 года выделения кредитов от МВФ,ЕБРР, ВБ для вас тоже не показатели.

МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Вы с Фейслесом вчера так быстро и бодро отреагировали на мой вброс по трамваям. Потому этот пост однозначно позволяет вас обоих зачислить в порохоботы. пусть даже работающих на общественных началах

Да ради бога, Сержик, записывайте куда хотите. Меня на форуме уже куда только не "записывали", в один день записали одновременно к укрнацистам и в прокремлевские агитаторы, меня сложно удивить :mrgreen:
А вот вы в ответ никаких аргументов не привели. Посчитали "откат" как свершившийся факт по покупке, которой не то что еще не было, а тендер только через два месяца проведут, и цены взялись сравнивать совершенно разных машин.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.

Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации.
Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.
Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят.
Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А вот вы в ответ никаких аргументов не привели.

два...миллиона....долларов... за 1 трамвай!!! а сколько их нужно Киеву? 150? а другим городам??? И со всех страниц и динамиков: "Экономика развивается". Понимаю, что не украинская.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:26

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.

Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации.
Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.

Серж, после этой фразы порядочные люди выпивают яд.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:30

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.

Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации.
Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.
Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят.
Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...


о хосподи, Серж , да возьмите просто погуглите цена на газ в Европе.
75 долларов

https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price

Вот цена на Хабе
https://markets.businessinsider.com/com ... price/euro

Только не забудьте перевести тепловые единицы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:два...миллиона....долларов... за 1 трамвай!

Я вижу вы специалист по трамваям? Сколько он должен стоить?
  Serg-ik написав:И со всех страниц и динамиков: "Экономика развивается". Понимаю, что не украинская.

Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:44

  kingkongovets написав:во время недавнего сильного снегопада в нй авто с водителями и пассажирами были залокированы на мосту дж вашингтона
удивительно, но никто и слова не сказал шо мэра нй де блазио надо отправить в отставку, хм
дикари
https://www.facebook.com/chastime/video ... 308695545/

в NY традиция, мэра который не справился с первым снегом не переизбирают... примета такая
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:50

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:А вот вы в ответ никаких аргументов не привели.

два...миллиона....долларов... за 1 трамвай!!! а сколько их нужно Киеву? 150? а другим городам??? И со всех страниц и динамиков: "Экономика развивается". Понимаю, что не украинская.

если бы их нужно было 150 000 штук то и цена могла бы быть другой
https://www.facebook.com/onpmrestored/p ... =3&theater
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Вів 20 лис, 2018 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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