Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Вы с Фейслесом вчера так быстро и бодро отреагировали на мой вброс по трамваям. Потому этот пост однозначно позволяет вас обоих зачислить в порохоботы. пусть даже работающих на общественных началах
Да ради бога, Сержик, записывайте куда хотите. Меня на форуме уже куда только не "записывали", в один день записали одновременно к укрнацистам и в прокремлевские агитаторы, меня сложно удивить А вот вы в ответ никаких аргументов не привели. Посчитали "откат" как свершившийся факт по покупке, которой не то что еще не было, а тендер только через два месяца проведут, и цены взялись сравнивать совершенно разных машин.
zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.
Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации. Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены. Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят. Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.
Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации. Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.
Серж, после этой фразы порядочные люди выпивают яд.
zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.
Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации. Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены. Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят. Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...
о хосподи, Серж , да возьмите просто погуглите цена на газ в Европе. 75 долларов
kingkongovets написав:во время недавнего сильного снегопада в нй авто с водителями и пассажирами были залокированы на мосту дж вашингтона удивительно, но никто и слова не сказал шо мэра нй де блазио надо отправить в отставку, хм дикари https://www.facebook.com/chastime/video ... 308695545/
в NY традиция, мэра который не справился с первым снегом не переизбирают... примета такая