Додано: Вів 20 лис, 2018 14:08

Семь вещей, которые не следует покупать в Черную пятницу



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Газ по $90. Сомнительное предложение, да и станет возможно только, если в каждом украинском городе откроет вентиль и сорвет пломбу на двери в котельную не наш президент, а соседний.

Кредиты под 5%. По такой ставке в долг дают только богатым, честным и красивым. Например, Apple. Так что, пока не научимся выпускать собственные iPhone, не соберем на счетах $250 млрд. и не начнем раздавать их акционерам, то есть народу, в виде дивидендов, за кредиты придется платить по полной.

Стратегия «Украина от Карпат до Урала». Популярный товар на прилавке у любителей мифологии. Только задумайтесь, зачем нам этот Урал с Кубанью и другими сомнительными территориями. Пусть даже и с огромным дисконтом. Ведь товар залежалый, только в чулане пылиться будет.



Евробляхи. Ну и что, что нечестно, ну и что, что отобрать могут, когда власть, наконец-то, властью станет. Да и пусть, что на каждом шагу насмехаются и матерят. Дешево ведь!

Новостройки . Популярный эпитет, часто применяемый в отношении украинских активов – «недооцененные». Такими считались Укртелеком, энергокомпании, Одесский припортовый. Теперь твердим, что недвижимость у нас недооценена. А может, правильнее сказать, дешевая. И с каждым годом ещё дешевле становится. Содержать дорого, спрос не растет. Так может, не стоит торопиться. Как в десяти кроссовках, пусть и купленных за полцены, одновременно ходить не станешь, так и в десяти квартирах одной задницей не усидишь.

Украинские дипломы о высшем образовании. Денежные затраты, конечно, копеечные, по сравнению с качественным товаром за полную стоимость где-нибудь в Европе или США. Вот только ценности никакой нет. Дешево и бесполезно. А главное, что четыре-пять молодых самых продуктивных лет на ветер будут выброшены. Слишком дорогая плата за кусочек никому не нужного и никем не признанного картона с гербовой печатью.



А сколько денег мы обычно на кассе оставляем, там, где жвачки, конфетки и разные шоколадки из пальмового масла, создающие обманчивую иллюзию быстрой сытости! Так и здесь есть свой товар с быстрым результатом:



Семинары разные, обещающие сделать вас «счастливыми лидерами со способностями суперпродавца и мегапереговорщика». Дешево и быстро. Зашли в аудиторию неуверенным в себе неучем, а через несколько часов вышли Александром или Наполеоном. Вот только, куда эти способности потом девать? Ну, Кабмин с парламентом – понятно, но не могут же они всех приютить?

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери