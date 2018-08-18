так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....
Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...
Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 13:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....
Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...
Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так есть оригинал высказывания зампреда мвф, или нет?
шо вы как всегда вбок прыгаете?
если нет - то канешна прекращайте дискуссию, это называется «слив»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:57
якраз витрати на ВВП могли би бути добрим драйвером росту,
але ККЦ не в курсі, а ще може на писати, що ріст в СРСР ВВП був липовий, бо значна доля ВВП ішла на оборонку, але порохоботи вони такі порохоботи...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да как только рашапропаганда украинских патриотов не называла, в чем только не обвиняла
правильно петлюра говорил шо не так страшны российские вши, как украинские гниды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:04
думаю, що мається на увазі газ із надр неньки, а не імпортований.
Але в дусі аірмакса можна сказати, що теперішній уряд просто береже національне багатство для наступних поколінь, висмоктуючі за залені папірчики нац. багатсво москалів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:08
Семь вещей, которые не следует покупать в Черную пятницу
.....
Газ по $90. Сомнительное предложение, да и станет возможно только, если в каждом украинском городе откроет вентиль и сорвет пломбу на двери в котельную не наш президент, а соседний.
Кредиты под 5%. По такой ставке в долг дают только богатым, честным и красивым. Например, Apple. Так что, пока не научимся выпускать собственные iPhone, не соберем на счетах $250 млрд. и не начнем раздавать их акционерам, то есть народу, в виде дивидендов, за кредиты придется платить по полной.
Стратегия «Украина от Карпат до Урала». Популярный товар на прилавке у любителей мифологии. Только задумайтесь, зачем нам этот Урал с Кубанью и другими сомнительными территориями. Пусть даже и с огромным дисконтом. Ведь товар залежалый, только в чулане пылиться будет.
Евробляхи. Ну и что, что нечестно, ну и что, что отобрать могут, когда власть, наконец-то, властью станет. Да и пусть, что на каждом шагу насмехаются и матерят. Дешево ведь!
Новостройки. Популярный эпитет, часто применяемый в отношении украинских активов – «недооцененные». Такими считались Укртелеком, энергокомпании, Одесский припортовый. Теперь твердим, что недвижимость у нас недооценена. А может, правильнее сказать, дешевая. И с каждым годом ещё дешевле становится. Содержать дорого, спрос не растет. Так может, не стоит торопиться. Как в десяти кроссовках, пусть и купленных за полцены, одновременно ходить не станешь, так и в десяти квартирах одной задницей не усидишь.
Украинские дипломы о высшем образовании. Денежные затраты, конечно, копеечные, по сравнению с качественным товаром за полную стоимость где-нибудь в Европе или США. Вот только ценности никакой нет. Дешево и бесполезно. А главное, что четыре-пять молодых самых продуктивных лет на ветер будут выброшены. Слишком дорогая плата за кусочек никому не нужного и никем не признанного картона с гербовой печатью.
А сколько денег мы обычно на кассе оставляем, там, где жвачки, конфетки и разные шоколадки из пальмового масла, создающие обманчивую иллюзию быстрой сытости! Так и здесь есть свой товар с быстрым результатом:
Семинары разные, обещающие сделать вас «счастливыми лидерами со способностями суперпродавца и мегапереговорщика». Дешево и быстро. Зашли в аудиторию неуверенным в себе неучем, а через несколько часов вышли Александром или Наполеоном. Вот только, куда эти способности потом девать? Ну, Кабмин с парламентом – понятно, но не могут же они всех приютить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
шо касается именно этого выражения - на все 100
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:18
kingkongovets
Интерфакс тоже в помойку как источник ?
В таком случае ссылки на какие сайты не в помойку ?
Живите своим умом!
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