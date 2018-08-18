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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2768276927702771

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.

так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....
Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...
Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Нет смысла дальше продолжать дискуссию. Ставки по евробондам в районе 10% для вас видимо тоже не показатель.Затягивание на 1,5 года выделения кредитов от МВФ,ЕБРР, ВБ для вас тоже не показатели.

МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.


так есть оригинал высказывания зампреда мвф, или нет?
шо вы как всегда вбок прыгаете?
если нет - то канешна прекращайте дискуссию, это называется «слив»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:57

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:

Когда кто-то заявляет что в нашей стране растет ВВП , всегда надо посмотреть что происходит в мире. А в мире рост ВВП выше чем у нас. То есть мы отстаем от мирового ВВП.


нуда, удивительно - ведь у украины все предпосылки для роста опережающими темпами: война, расходы на строительство армии, потеряны территории, заводы, шахты, трудоспособное население, страна находится в перманентной политической турбуленции и под беспрецедентной инфоатакой
а тут вишь ты - не успеваем за миром по росту ввп
оце так зрада

якраз витрати на ВВП могли би бути добрим драйвером росту,
але ККЦ не в курсі, а ще може на писати, що ріст в СРСР ВВП був липовий, бо значна доля ВВП ішла на оборонку, але порохоботи вони такі порохоботи...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Потому этот пост однозначно позволяет вас обоих зачислить в порохоботы. пусть даже работающих на общественных началах


да как только рашапропаганда украинских патриотов не называла, в чем только не обвиняла
правильно петлюра говорил шо не так страшны российские вши, как украинские гниды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:04

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.

Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации.
Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.
Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят.
Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...


о хосподи, Серж , да возьмите просто погуглите цена на газ в Европе.
75 долларов

https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price

Вот цена на Хабе
https://markets.businessinsider.com/com ... price/euro

Только не забудьте перевести тепловые единицы

думаю, що мається на увазі газ із надр неньки, а не імпортований.
Але в дусі аірмакса можна сказати, що теперішній уряд просто береже національне багатство для наступних поколінь, висмоктуючі за залені папірчики нац. багатсво москалів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:правильно петлюра говорил

А Петлюра правильно говорил?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:08

Семь вещей, которые не следует покупать в Черную пятницу

.....

Газ по $90. Сомнительное предложение, да и станет возможно только, если в каждом украинском городе откроет вентиль и сорвет пломбу на двери в котельную не наш президент, а соседний.
Кредиты под 5%. По такой ставке в долг дают только богатым, честным и красивым. Например, Apple. Так что, пока не научимся выпускать собственные iPhone, не соберем на счетах $250 млрд. и не начнем раздавать их акционерам, то есть народу, в виде дивидендов, за кредиты придется платить по полной.
Стратегия «Украина от Карпат до Урала». Популярный товар на прилавке у любителей мифологии. Только задумайтесь, зачем нам этот Урал с Кубанью и другими сомнительными территориями. Пусть даже и с огромным дисконтом. Ведь товар залежалый, только в чулане пылиться будет.

Евробляхи. Ну и что, что нечестно, ну и что, что отобрать могут, когда власть, наконец-то, властью станет. Да и пусть, что на каждом шагу насмехаются и матерят. Дешево ведь!
Новостройки. Популярный эпитет, часто применяемый в отношении украинских активов – «недооцененные». Такими считались Укртелеком, энергокомпании, Одесский припортовый. Теперь твердим, что недвижимость у нас недооценена. А может, правильнее сказать, дешевая. И с каждым годом ещё дешевле становится. Содержать дорого, спрос не растет. Так может, не стоит торопиться. Как в десяти кроссовках, пусть и купленных за полцены, одновременно ходить не станешь, так и в десяти квартирах одной задницей не усидишь.
Украинские дипломы о высшем образовании. Денежные затраты, конечно, копеечные, по сравнению с качественным товаром за полную стоимость где-нибудь в Европе или США. Вот только ценности никакой нет. Дешево и бесполезно. А главное, что четыре-пять молодых самых продуктивных лет на ветер будут выброшены. Слишком дорогая плата за кусочек никому не нужного и никем не признанного картона с гербовой печатью.

А сколько денег мы обычно на кассе оставляем, там, где жвачки, конфетки и разные шоколадки из пальмового масла, создающие обманчивую иллюзию быстрой сытости! Так и здесь есть свой товар с быстрым результатом:

Семинары разные, обещающие сделать вас «счастливыми лидерами со способностями суперпродавца и мегапереговорщика». Дешево и быстро. Зашли в аудиторию неуверенным в себе неучем, а через несколько часов вышли Александром или Наполеоном. Вот только, куда эти способности потом девать? Ну, Кабмин с парламентом – понятно, но не могут же они всех приютить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:правильно петлюра говорил

А Петлюра правильно говорил?


шо касается именно этого выражения - на все 100
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:18

kingkongovets

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/545308.html

Интерфакс тоже в помойку как источник ?
В таком случае ссылки на какие сайты не в помойку ?
Живите своим умом!
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