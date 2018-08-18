Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вы понимаете разницу между конференцией и официальными переговорами МВФ-Украина. В пресс релизах по итогам официальных переговоров никогда не напишут то что "власть погрязла в коррупции" там напишут вежливый дипломатический пассаж в стиле - "Переговоры прошли успешно бла-бла-бла .... отмечен значительный прогресс бла-бла-бла.....стороны надеются на дальнейшее сотрудничество бла-бла-бла...."
Почитайте официальные прес-релизы МВФ, там все так мягко и завуалированно.
не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление ее нет? обтекайте
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 20 лис, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Интерфакс тоже в помойку как источник ? В таком случае ссылки на какие сайты не в помойку ?
Методички за святого петра,это же очевидно))) Тут клиника,сами подумайте,сковырнут персонажа с потоков,куда он на старости пойдёт?))) А так,широко расправив плечи и гонор,он может всех поучать:что вы плохо работаете,а вот я один дартаньЪян! По Донца 2а,в доме 1029 квартир,а в продаже меньше 10-ка,некуда бежать,другие варианты ещё хуже...
зы: жду прогнозы зрадойобов о том, сколько отмоется на строительстве
Кстати вот прямо сейчас на эту тему читаю статью )) Я как самый ярый зрадойоб не буду ничего писать на тему отмывания денег. Просто обращаю ваше внимание
15 листопада мер Києва Віталій Кличко у відповідь на депутатське клопотання про рейдерське захоплення «Київметробуду» доручив провести термінову нараду щодо цих торгів за участі керівників правоохоронних структур і депутатів усіх фракцій.
Serg-ik написав:Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
Так недолго дождаться цен 2013го года и на советскую вторичку. Это совсем грустный вариант. Хотя, если честно, после таких репортажей как про Павелко и Поплавского (а таких репортажей можно снять тысячи, про тех кто в Раде, Правительстве, судах, прокуратуре, таможне, налоговой, госкомпаниях и т.д. и т.п.), и, самое главное, отсутствия на них мгновенной реакции со стороны правоохранительных органов, НАБУ, коллег депутатов, политически активного меньшинства граждан - понимаешь, что общество тяжело больно и большая часть его находится в глубокой коме. Как-то в этой ситуации, в самом деле, не очень хочется вкладывать денежку в активы, ценность которых неразрывно связана с благополучием страны. Соглашусь с Владом. Как написала одна абсолютно бездарная писательница и философ Алиса Розенбаум в своем абсолютно трэшевом чтиве "Атлант расправил плечи" (единственная мысль, которая мне понравилась и то, не с начала): "когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их — от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено."
Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.
так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай.... Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка... Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
делать трамваи некому у нас. все производства попилили. и в мире не все пучком, недавно, бомбардье обьявили о сокращении 5 тыс человек в 2019 году, и это после недавних увольнений, и компания завалена заказами.
Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.
так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай.... Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка... Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
делать трамваи некому у нас. все производства попилили. и в мире не все пучком, недавно, бомбардье обьявили о сокращении 5 тыс человек в 2019 году, и это после недавних увольнений, и компания завалена заказами.
У них-то понятно почему: освобождают место для роботов. 5000 уволили, поставили две роботизированных линии и на 20 лет забыли что такое индексации зп, премии, страховки, больничные, пенсионные отчисления, выходные пособия, профсоюзы, забастовки и т.д. и т.п. При этом производительность и качество только выросли.