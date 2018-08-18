airmax78 написав:

Serg-ik написав: Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен. Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.

Так недолго дождаться цен 2013го года и на советскую вторичку. Это совсем грустный вариант.Хотя, если честно, после таких репортажей как про Павелко и Поплавского (а таких репортажей можно снять тысячи, про тех кто в Раде, Правительстве, судах, прокуратуре, таможне, налоговой, госкомпаниях и т.д. и т.п.), и, самое главное, отсутствия на них мгновенной реакции со стороны правоохранительных органов, НАБУ, коллег депутатов, политически активного меньшинства граждан - понимаешь, что общество тяжело больно и большая часть его находится в глубокой коме. Как-то в этой ситуации, в самом деле, не очень хочется вкладывать денежку в активы, ценность которых неразрывно связана с благополучием страны. Соглашусь с Владом. Как написала одна абсолютно бездарная писательница и философ Алиса Розенбаум в своем абсолютно трэшевом чтиве "Атлант расправил плечи" (единственная мысль, которая мне понравилась и то, не с начала): "когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их — от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено."