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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:информационная гигиена - не, не слышали?

а, ну раз так, ждём ссылку на первоисточник по вшам и гнидам...и первоисточник экспертизы по правоте Петлюры :mrgreen:
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А вы понимаете разницу между конференцией и официальными переговорами

я знаю! Конференция-это сорт груш!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

А вы понимаете разницу между конференцией и официальными переговорами МВФ-Украина.
В пресс релизах по итогам официальных переговоров никогда не напишут то что "власть погрязла в коррупции" там напишут вежливый дипломатический пассаж в стиле - "Переговоры прошли успешно бла-бла-бла .... отмечен значительный прогресс бла-бла-бла.....стороны надеются на дальнейшее сотрудничество бла-бла-бла...."

Почитайте официальные прес-релизы МВФ, там все так мягко и завуалированно.


не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление
ее нет? обтекайте
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 20 лис, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Башни проектировал "знаменитый британский архитектор Джон Доуз". Я, правда, сколько ни гуглил - не смог найти кто это и что еще он построил,

типа это он
https://www.instagram.com/p/BnGLTj-gI-_/
у упомянутой организации есть сайт
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38

  zzzzzz написав:kingkongovets

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/545308.html

Интерфакс тоже в помойку как источник ?
В таком случае ссылки на какие сайты не в помойку ?

Методички за святого петра,это же очевидно)))
Тут клиника,сами подумайте,сковырнут персонажа с потоков,куда он на старости пойдёт?)))
А так,широко расправив плечи и гонор,он может всех поучать:что вы плохо работаете,а вот я один дартаньЪян!
По Донца 2а,в доме 1029 квартир,а в продаже меньше 10-ка,некуда бежать,другие варианты ещё хуже...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38

  kingkongovets написав:Городская власть начинает строительство метро на Виноградарь

https://bigkiev.com.ua/gorodskaya-vlast ... inogradar/

зы: жду прогнозы зрадойобов о том, сколько отмоется на строительстве



:mrgreen: :mrgreen:

Кстати вот прямо сейчас на эту тему читаю статью ))
Я как самый ярый зрадойоб не буду ничего писать на тему отмывания денег.
Просто обращаю ваше внимание
15 листопада мер Києва Віталій Кличко у відповідь на депутатське клопотання про рейдерське захоплення «Київметробуду» доручив провести термінову нараду щодо цих торгів за участі керівників правоохоронних структур і депутатів усіх фракцій.

http://nashigroshi.org/2018/11/20/reyde ... 5JsrJ7-kws

Вообще какая-то непонятка, Микитась оооочень хотел получить этот тендер через прокладки, но не получил. А тут что-то непонятное.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.

Так недолго дождаться цен 2013го года и на советскую вторичку. Это совсем грустный вариант.
Хотя, если честно, после таких репортажей как про Павелко и Поплавского (а таких репортажей можно снять тысячи, про тех кто в Раде, Правительстве, судах, прокуратуре, таможне, налоговой, госкомпаниях и т.д. и т.п.), и, самое главное, отсутствия на них мгновенной реакции со стороны правоохранительных органов, НАБУ, коллег депутатов, политически активного меньшинства граждан - понимаешь, что общество тяжело больно и большая часть его находится в глубокой коме. Как-то в этой ситуации, в самом деле, не очень хочется вкладывать денежку в активы, ценность которых неразрывно связана с благополучием страны. Соглашусь с Владом. Как написала одна абсолютно бездарная писательница и философ Алиса Розенбаум в своем абсолютно трэшевом чтиве "Атлант расправил плечи" (единственная мысль, которая мне понравилась и то, не с начала): "когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их — от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено."
Интересно, в лотерее на Грин карту участвуете?

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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:46

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.

так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....
Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...
Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.


делать трамваи некому у нас. все производства попилили. и в мире не все пучком, недавно, бомбардье обьявили о сокращении 5 тыс человек в 2019 году, и это после недавних увольнений, и компания завалена заказами.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:51

  change_pm написав: недавно, бомбардье обьявили о сокращении 5 тыс человек в 2019 году, и это после недавних увольнений, и компания завалена заказами.


Бомбардье не пуп земли. Есть статистика по числу безработицы в США, Канаде, ЕС.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:53

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.

так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....
Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...
Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.


делать трамваи некому у нас. все производства попилили. и в мире не все пучком, недавно, бомбардье обьявили о сокращении 5 тыс человек в 2019 году, и это после недавних увольнений, и компания завалена заказами.

У них-то понятно почему: освобождают место для роботов. 5000 уволили, поставили две роботизированных линии и на 20 лет забыли что такое индексации зп, премии, страховки, больничные, пенсионные отчисления, выходные пособия, профсоюзы, забастовки и т.д. и т.п. При этом производительность и качество только выросли.
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