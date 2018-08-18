Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08

Serg-ik написав: Faceless написав: Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились. Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.

так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....

Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...

Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен. так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.

Чтобы говорить много это - 2млн или нет, нужно знать этот рынок, не так ли? Иначе цифра бессмысленна.К ним есть определённые требования. Вы можете точно сказать, есть ли у нас не просто необходимые производства, а способные выпускать продукцию, соответствующую этим требованиям в разумный срок и по аналогичной цене? Если нет, то что, Кличко должен завод создать?Вы ни на один подобный вопрос не ответили, но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?