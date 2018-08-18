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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2770277127722773

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:00

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

А вы понимаете разницу между конференцией и официальными переговорами МВФ-Украина.
В пресс релизах по итогам официальных переговоров никогда не напишут то что "власть погрязла в коррупции" там напишут вежливый дипломатический пассаж в стиле - "Переговоры прошли успешно бла-бла-бла .... отмечен значительный прогресс бла-бла-бла.....стороны надеются на дальнейшее сотрудничество бла-бла-бла...."

Почитайте официальные прес-релизы МВФ, там все так мягко и завуалированно.


не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление
ее нет? обтекайте


Его статья за 2% :
Goesta Ljungman: What is the economic cost of corruption in Ukraine?
By Goesta Ljungman.
Published June 28 at 3:21 pm
https://www.kyivpost.com/article/opinio ... reloaded=1

A study by the IMF from 2017 shows that by bringing the level of corruption — which is now one of the highest in Europe — down to the average level of corruption in the European Union, Ukraine would increase annual GDP growth by about 2 percent.



В официальных новостях за 2% ничего нет, обычные бла-бла-бла:
https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/UKR#news
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.

так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай....
Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка...
Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.

Чтобы говорить много это - 2млн или нет, нужно знать этот рынок, не так ли? Иначе цифра бессмысленна.
К ним есть определённые требования. Вы можете точно сказать, есть ли у нас не просто необходимые производства, а способные выпускать продукцию, соответствующую этим требованиям в разумный срок и по аналогичной цене? Если нет, то что, Кличко должен завод создать?
Вы ни на один подобный вопрос не ответили, но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:09

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets

По Донца 2а,в доме 1029 квартир,а в продаже меньше 10-ка,некуда бежать,другие варианты ещё хуже...


я об этом уже писал. и при этом %20 квартир еще без ремонта.
и при этом на рынок выходят обьекты по 1000 - 1700 квартир со сдачей в 21-22 годах. например, Генесис (Индустриальный мост) или Окланд на Севастопольской. вот в тех обьектах квартир будет больше в продаже после сдачи.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:13

  galadriel написав:
  kingkongovets написав:не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление
ее нет? обтекайте


Его статья за 2% :
Goesta Ljungman: What is the economic cost of corruption in Ukraine?
By Goesta Ljungman.
Published June 28 at 3:21 pm
https://www.kyivpost.com/article/opinio ... reloaded=1

A study by the IMF from 2017 shows that by bringing the level of corruption — which is now one of the highest in Europe — down to the average level of corruption in the European Union, Ukraine would increase annual GDP growth by about 2 percent.

В официальных новостях за 2% ничего нет, обычные бла-бла-бла:
https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/UKR#news


Думаю для ККЦ это тоже не аргумент :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?

Не, не стыдно
Стыдно за 8 грн ездить на трамвае, который куплен за 2 000 000 долларов.
Зрада -она не в один момент появляется, она постепенно...долго....а потом-бац!!! и негде и некому трамваи делать, даже за 2 000 000 баксов...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:39

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?

Не, не стыдно
Стыдно за 8 грн ездить на трамвае, который куплен за 2 000 000 долларов.
Зрада -она не в один момент появляется, она постепенно...долго....а потом-бац!!! и негде и некому трамваи делать, даже за 2 000 000 баксов...

А Юля не говорила разве, что и 8 грн за трамвай - дорого? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шикагО

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:46

kingkongovets

Вы делали съемку Манхетена ?
Если делали, можно видео ?
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