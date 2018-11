Додано: Вів 20 лис, 2018 15:00

А вы понимаете разницу между конференцией и официальными переговорами МВФ-Украина.

В пресс релизах по итогам официальных переговоров никогда не напишут то что "власть погрязла в коррупции" там напишут вежливый дипломатический пассаж в стиле - "Переговоры прошли успешно бла-бла-бла .... отмечен значительный прогресс бла-бла-бла.....стороны надеются на дальнейшее сотрудничество бла-бла-бла...."



Почитайте официальные прес-релизы МВФ, там все так мягко и завуалированно.



не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление

не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление

ее нет? обтекайте

A study by the IMF from 2017 shows that by bringing the level of corruption — which is now one of the highest in Europe — down to the average level of corruption in the European Union, Ukraine would increase annual GDP growth by about 2 percent.

Его статья за 2% :Goesta Ljungman: What is the economic cost of corruption in Ukraine?By Goesta Ljungman.Published June 28 at 3:21 pmВ официальных новостях за 2% ничего нет, обычные бла-бла-бла: