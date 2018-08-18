Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вы понимаете разницу между конференцией и официальными переговорами МВФ-Украина. В пресс релизах по итогам официальных переговоров никогда не напишут то что "власть погрязла в коррупции" там напишут вежливый дипломатический пассаж в стиле - "Переговоры прошли успешно бла-бла-бла .... отмечен значительный прогресс бла-бла-бла.....стороны надеются на дальнейшее сотрудничество бла-бла-бла...."
Почитайте официальные прес-релизы МВФ, там все так мягко и завуалированно.
не надо снова манипуляций, вы предложили мне прокомментировать слова журналистов, я попросил дать ссылку на официальное заявление ее нет? обтекайте
A study by the IMF from 2017 shows that by bringing the level of corruption — which is now one of the highest in Europe — down to the average level of corruption in the European Union, Ukraine would increase annual GDP growth by about 2 percent.
Faceless написав:Если зрада только в том, что трамваи не отечественные, то на этом бы и остановились.
так я ж и говорю: ах...ть ! 2 000 000 баксов -за...трамвай.... Отсюда вопрос: а где наши??? Это ж не новинка и не диковинка... Кстати, посмотрел б/у жильё по сайтам.Вариантов маловато. никто не хочет продавать. Думаю, что ждут перемен.
Чтобы говорить много это - 2млн или нет, нужно знать этот рынок, не так ли? Иначе цифра бессмысленна. К ним есть определённые требования. Вы можете точно сказать, есть ли у нас не просто необходимые производства, а способные выпускать продукцию, соответствующую этим требованиям в разумный срок и по аналогичной цене? Если нет, то что, Кличко должен завод создать? Вы ни на один подобный вопрос не ответили, но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?
По Донца 2а,в доме 1029 квартир,а в продаже меньше 10-ка,некуда бежать,другие варианты ещё хуже...
я об этом уже писал. и при этом %20 квартир еще без ремонта. и при этом на рынок выходят обьекты по 1000 - 1700 квартир со сдачей в 21-22 годах. например, Генесис (Индустриальный мост) или Окланд на Севастопольской. вот в тех обьектах квартир будет больше в продаже после сдачи.
A study by the IMF from 2017 shows that by bringing the level of corruption — which is now one of the highest in Europe — down to the average level of corruption in the European Union, Ukraine would increase annual GDP growth by about 2 percent.
Faceless написав:но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?
Не, не стыдно Стыдно за 8 грн ездить на трамвае, который куплен за 2 000 000 долларов. Зрада -она не в один момент появляется, она постепенно...долго....а потом-бац!!! и негде и некому трамваи делать, даже за 2 000 000 баксов...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Faceless написав:но сразу зрада, и отпотолочные цифры откатов, вот и все. А раз от вас попросили какие-то аргументы, то значит все порохоботы. Не стыдно вам, Сержик, так глупо выглядеть?
Не, не стыдно Стыдно за 8 грн ездить на трамвае, который куплен за 2 000 000 долларов. Зрада -она не в один момент появляется, она постепенно...долго....а потом-бац!!! и негде и некому трамваи делать, даже за 2 000 000 баксов...
А Юля не говорила разве, что и 8 грн за трамвай - дорого?