Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03

airmax78 написав: Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу. Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.



Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.



Определяйтесь уже, блин (



Можете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько? Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.Определяйтесь уже, блинМожете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.