Додано: Вів 20 лис, 2018 16:28

airmax78 написав: galadriel написав: airmax78 написав: Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу. Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.



Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.



Определяйтесь уже, блин (



Можете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько? Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.Определяйтесь уже, блинМожете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько?

Вокруг сплошная неопределенность и нестабильность. Ремонт дорожает с каждым днем. Как тут определиться? Стоит только определиться - и хоп - полтосика (а скорее больше) как ни бывало. Я уже так однажды определился. Хорошо что не до конца. Вокруг сплошная неопределенность и нестабильность. Ремонт дорожает с каждым днем. Как тут определиться? Стоит только определиться - и хоп - полтосика (а скорее больше) как ни бывало. Я уже так однажды определился. Хорошо что не до конца.

Определённость и стабильность - а когда она была в последние 10 лет? Разве что только на кладбище. Мы тоже потеряли на недвижке, но я нифига не жалею ("знал бы прикуп" (с)), т.к. есть своя территория, с которой тебя никто не выгонит. Можно выдохнуть и стоить планы дальше. Просчитать всё до конца нереально (минусы всё равно будут, просто количество плюсов должно их перевесить). А если цель одна - сохранить бабло (кстати, узнаю одессита) и опасаться только одного - чтобы тебя на нае.али, чтобы было выгодно - ну блин, так можно ждать всю жизнь.