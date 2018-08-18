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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2772277327742775>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1203
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
223
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1203
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:58

Классная статистика есть в штатах.
https://ru.investing.com/economic-calen ... starts-151

Объем начала строительства жилых домов за месяц.
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03

  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.


Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.

Определяйтесь уже, блин :((

Можете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Плачу.

Платите или плачете?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Плачу.

Платите или плачете?

Пока - плАчу. Но не исключено, что скоро придется и платить. Хотя, от 32К за метр (однушки, наверняка, дороже) с поставкой через 3 года (минимум)... Как-то не очень интересно. По крайней мере сейчас. Кстати, Серж, вы не отреагировали на мое сообщение в личке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:10

  galadriel написав:
  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.


Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.

Определяйтесь уже, блин :((

Можете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько?

Вокруг сплошная неопределенность и нестабильность. Ремонт дорожает с каждым днем. Как тут определиться? Стоит только определиться - и хоп - полтосика (а скорее больше) как ни бывало. Я уже так однажды определился. Хорошо что не до конца.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:22

  zzzzzz написав:kingkongovets

Вы делали съемку Манхетена ?
Если делали, можно видео ?


видео нет, есть сферическая панорама
смотреть лучше на большом экране

https://www.skypixel.com/photos/victory-avenue
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:24

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets

Вы делали съемку Манхетена ?
Если делали, можно видео ?


видео нет, есть сферическая панорама
смотреть лучше на большом экране

https://www.skypixel.com/photos/victory-avenue


Да спасибо, я это имел ввиду, но не знал как правильно это называется.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати, Серж, вы не отреагировали на мое сообщение в личке.

я на него реагирую так же, как квартиру покупаю: мэдлэнннно.
третью неделю обдумываю ответ. Прежде всего для себя :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:28

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.


Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.

Определяйтесь уже, блин :((

Можете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько?

Вокруг сплошная неопределенность и нестабильность. Ремонт дорожает с каждым днем. Как тут определиться? Стоит только определиться - и хоп - полтосика (а скорее больше) как ни бывало. Я уже так однажды определился. Хорошо что не до конца.


Определённость и стабильность - а когда она была в последние 10 лет? Разве что только на кладбище. Мы тоже потеряли на недвижке, но я нифига не жалею ("знал бы прикуп" (с)), т.к. есть своя территория, с которой тебя никто не выгонит. Можно выдохнуть и стоить планы дальше. Просчитать всё до конца нереально (минусы всё равно будут, просто количество плюсов должно их перевесить). А если цель одна - сохранить бабло (кстати, узнаю одессита :) ) и опасаться только одного - чтобы тебя на нае.али, чтобы было выгодно - ну блин, так можно ждать всю жизнь.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:29

  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.

Та ладно. Долар по пиисят. И квадрат всего по 600 баксов.
Всім процвітання!
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