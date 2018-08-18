Объем начала строительства жилых домов за месяц.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:58
Классная статистика есть в штатах.
Объем начала строительства жилых домов за месяц.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03
Так и хочется написать Вам какую-то гадость. Но не буду.
Определяйтесь уже, блин (
Можете поделиться, что Вы хотите, какие у Вас планы? Какую квартиру хотите купить и за сколько?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:08
Пока - плАчу. Но не исключено, что скоро придется и платить. Хотя, от 32К за метр (однушки, наверняка, дороже) с поставкой через 3 года (минимум)... Как-то не очень интересно. По крайней мере сейчас. Кстати, Серж, вы не отреагировали на мое сообщение в личке.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:10
Вокруг сплошная неопределенность и нестабильность. Ремонт дорожает с каждым днем. Как тут определиться? Стоит только определиться - и хоп - полтосика (а скорее больше) как ни бывало. Я уже так однажды определился. Хорошо что не до конца.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:22
видео нет, есть сферическая панорама
смотреть лучше на большом экране
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:24
Да спасибо, я это имел ввиду, но не знал как правильно это называется.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я на него реагирую так же, как квартиру покупаю: мэдлэнннно.
третью неделю обдумываю ответ. Прежде всего для себя
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:28
Определённость и стабильность - а когда она была в последние 10 лет? Разве что только на кладбище. Мы тоже потеряли на недвижке, но я нифига не жалею ("знал бы прикуп" (с)), т.к. есть своя территория, с которой тебя никто не выгонит. Можно выдохнуть и стоить планы дальше. Просчитать всё до конца нереально (минусы всё равно будут, просто количество плюсов должно их перевесить). А если цель одна - сохранить бабло (кстати, узнаю одессита ) и опасаться только одного - чтобы тебя на нае.али, чтобы было выгодно - ну блин, так можно ждать всю жизнь.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:29
Та ладно. Долар по пиисят. И квадрат всего по 600 баксов.
Всім процвітання!
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