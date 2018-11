Додано: Вів 20 лис, 2018 16:32

Первый написав: airmax78 написав: Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу. Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.

Та ладно. Долар по пиисят. И квадрат всего по 600 баксов. Та ладно. Долар по пиисят. И квадрат всего по 600 баксов.



Это как отрезало ноги, зато хрен до земли. Это как отрезало ноги, зато хрен до земли.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.