Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А вы можете узнать, дальнейшее развитие истории? Вы же, как я понимаю, в Липинке живете? Ну ОК, штраф (копеечный - 8К грн.) отменили, но предписание-то не отменили. Т.е. теперь УК с этим решением суда идет к частному исполнителю и тот начинает его исполнять. Как? Мне говорили, что вплоть до наложения ограничения на выезд за рубеж (что, ИМХО, самое действенное). Очень хочу увидеть реальное исполнение этого решения суда - один кейс мог бы с головы на ноги перевернуть всю ситуацию с новыми домами.
Это не Липинка, в Липинке нет 12-го этажа, да и ук называется Управдом, а не Управ-Дом.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Faceless написав:А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60
Чем больше сидячих мест, тем меньше стоячих, причем меньше и общей человеко-вместимости. Я скажу, что в Одессе трамвайный парк сильно обновили за последние годы, много Ылитных трамваев стало, по крайне мере внешне визуально. А недавно я испытал чувство глубокого удовлетворения, когда на каком-то модном тоже Ылитном троллейбусе, водитель опустил подножки, вышел из салона, закрепил что-то, и инвалид в коляске выехал на улицу. Первый раз в жизни такое увидел. Хотя подумал, может это у нас провинциалов неожиданно так удивило с инвалидом, а в столице это обыденное явление.
За 8 лет пока жил в Киеве не видел такого. В Германии автобус на остановке опускается на уровень бордюра, без проблем коляски и инвалиды заезжают.
Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.
Там в статті: В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»
Кто не забил досками окна, я не виноват. Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев. Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете
Хомякоид написав: Кто не забил досками окна, я не виноват. Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев. Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете
Те, кто поедут, подвинут вас на рынке труда Так что, даже на доски в Чабанах не хватит
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах