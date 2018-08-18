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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2773277427752776>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1204
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
224
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1204
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:32

  Первый написав:
  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.

Та ладно. Долар по пиисят. И квадрат всего по 600 баксов.


Это как отрезало ноги, зато хрен до земли.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Определённость и стабильность - а когда она была в последние 10 лет?


стабильность была до 85го, пока горби к власти не пришел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:44

Зображення

Цена на железную руду с января 2012 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:24

  airmax78 написав:
  speedsx написав:
  Mazay256 написав:Гражданин самовольно застеклил балкон, УК обратилась в суд с требованием взыскать с него штраф по договору и демонтировать балкон. Дошло до Верховного суда - суд оставил в силе предписание о демонтаже, а вот во взыскании штрафа отказал. Теперь штрафы в договорах с УК незаконны, суды всех инстанций обязаны применять решение ВС.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/verhovniy_sud_reshil_chto_esli_balkon_zasteklen_to_demontirovat_osteklenie_pridetsya

О, це ж про Ліпінку.

А вы можете узнать, дальнейшее развитие истории? Вы же, как я понимаю, в Липинке живете? Ну ОК, штраф (копеечный - 8К грн.) отменили, но предписание-то не отменили. Т.е. теперь УК с этим решением суда идет к частному исполнителю и тот начинает его исполнять. Как? Мне говорили, что вплоть до наложения ограничения на выезд за рубеж (что, ИМХО, самое действенное). Очень хочу увидеть реальное исполнение этого решения суда - один кейс мог бы с головы на ноги перевернуть всю ситуацию с новыми домами.


Это не Липинка, в Липинке нет 12-го этажа, да и ук называется Управдом, а не Управ-Дом.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:26

  galadriel написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.

Та ладно. Долар по пиисят. И квадрат всего по 600 баксов.


Это как отрезало ноги, зато хрен до земли.


Нас, хомяков, Ваши смехуйочки только подбадривают.
Говорю по 600, значит по 600. И ни центом больше.
В 2008 тоже смеялись, и шо? Чем закончилось? То то же:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:50

  kingkongovets написав:
  galadriel написав:Определённость и стабильность - а когда она была в последние 10 лет?


стабильность была до 85го, пока горби к власти не пришел
вы с такой коннотацией,вроде это плохо ,что он пришел и кончил этот сраный совок)
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:54

  freeze написав:
  Faceless написав:А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60


Чем больше сидячих мест, тем меньше стоячих, причем меньше и общей человеко-вместимости.
Я скажу, что в Одессе трамвайный парк сильно обновили за последние годы, много Ылитных трамваев стало, по крайне мере внешне визуально.
А недавно я испытал чувство глубокого удовлетворения, когда на каком-то модном тоже Ылитном троллейбусе, водитель опустил подножки, вышел из салона, закрепил что-то, и инвалид в коляске выехал на улицу. Первый раз в жизни такое увидел.
Хотя подумал, может это у нас провинциалов неожиданно так удивило с инвалидом, а в столице это обыденное явление.


За 8 лет пока жил в Киеве не видел такого.
В Германии автобус на остановке опускается на уровень бордюра, без проблем коляски и инвалиды заезжают.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

dimson написав:
  kingkongovets написав:
  galadriel написав:Определённость и стабильность - а когда она была в последние 10 лет?


стабильность была до 85го, пока горби к власти не пришел
вы с такой коннотацией,вроде это плохо ,что он пришел и кончил этот сраный совок)


да не, я имел в виду шо стабильности не было у нас уже больше 30ти лет, но ведь как то живем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:08

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зачем Киеву понаехавшие

https://bigkiev.com.ua/zachem-kievu-pon ... -VKUMMs5Co

Если бы не понаехавшие, никому даже в голову не пришло не то что строчить в этой ветке днями и ночами, но и просто создать ее. КРЖН/КРНН был бы мало кому интересен.


Там в статті:
В следующем году Германия планирует упростить трудоустройство для граждан стран — не членов Евросоюза. Сейчас готовится к принятию миграционный законопроект, согласно которому иностранцам будут выдавать рабочую визу в упрощенном порядке. Воскобойник прогнозирует, что поток трудовых мигрантов из Украины увеличится. «Если мы сравним среднюю зарплату в Украине в размере 280 евро, или 9 100 грн и среднюю зарплату в Восточной Германии в размере 2 700 евро, то можем предположить, что многие украинцы захотят поехать туда на работу и за полгода заработать столько денег, сколько они смогут заработать в Украине за пять лет»


Кто не забил досками окна, я не виноват.
Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев.
Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. :D
П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:10

  Хомякоид написав: Кто не забил досками окна, я не виноват.
Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев.
Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. :D
П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете :D

Те, кто поедут, подвинут вас на рынке труда :) Так что, даже на доски в Чабанах не хватит
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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