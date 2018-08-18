"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Минкульт запретил Тигипко строить в центре Киева небоскреб "
"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:48
Будет как Солнечной Ривьерой , далее в самый честный и справедливый Печерский суд
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:52
Вот я честно не понимаю . Судя по началу новых строительств, сейчас КОТЛОВАНЫ уже на 20% дороже вторички рядом. Именно КОТЛОВАНЫ. Я еще могу понять если цена на 20% выше в доме который находится на финальной стадии строительства, но когда котлован со старта уже дороже ,это бред какой-то.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:03
Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:06
Мода - штука переменчивая )) Пока дом достроят через 4-5 лет уже другая мода будет
Живите своим умом!
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