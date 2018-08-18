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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2773277427752776

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1204
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
256
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
188
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
224
Якість будівництва
16%
187
Всього голосів : 1204
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Минкульт запретил Тигипко строить в центре Киева небоскреб "

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -neboskreb

"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:48

  _Mykola_ написав:"Минкульт запретил Тигипко строить в центре Киева небоскреб "

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -neboskreb

"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"


Будет как Солнечной Ривьерой , далее в самый честный и справедливый Печерский суд :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:52

Вот я честно не понимаю . Судя по началу новых строительств, сейчас КОТЛОВАНЫ уже на 20% дороже вторички рядом. Именно КОТЛОВАНЫ. Я еще могу понять если цена на 20% выше в доме который находится на финальной стадии строительства, но когда котлован со старта уже дороже ,это бред какой-то.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 29075
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Подякували: 4700 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:03

  zzzzzz написав:Вот я честно не понимаю . Судя по началу новых строительств, сейчас КОТЛОВАНЫ уже на 20% дороже вторички рядом. Именно КОТЛОВАНЫ. Я еще могу понять если цена на 20% выше в доме который находится на финальной стадии строительства, но когда котлован со старта уже дороже ,это бред какой-то.

Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:06

  UA написав:Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.


Мода - штука переменчивая )) Пока дом достроят через 4-5 лет уже другая мода будет :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2773277427752776
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