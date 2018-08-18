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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2774277527762777>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Минкульт запретил Тигипко строить в центре Киева небоскреб "

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -neboskreb

"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:48

  _Mykola_ написав:"Минкульт запретил Тигипко строить в центре Киева небоскреб "

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... -neboskreb

"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"


Будет как Солнечной Ривьерой , далее в самый честный и справедливый Печерский суд :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:52

Вот я честно не понимаю . Судя по началу новых строительств, сейчас КОТЛОВАНЫ уже на 20% дороже вторички рядом. Именно КОТЛОВАНЫ. Я еще могу понять если цена на 20% выше в доме который находится на финальной стадии строительства, но когда котлован со старта уже дороже ,это бред какой-то.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:03

  zzzzzz написав:Вот я честно не понимаю . Судя по началу новых строительств, сейчас КОТЛОВАНЫ уже на 20% дороже вторички рядом. Именно КОТЛОВАНЫ. Я еще могу понять если цена на 20% выше в доме который находится на финальной стадии строительства, но когда котлован со старта уже дороже ,это бред какой-то.

Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:06

  UA написав:Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.


Мода - штука переменчивая )) Пока дом достроят через 4-5 лет уже другая мода будет :mrgreen: :mrgreen:

Особенно этот критерий касается эксклюзивных домов типа Тарьян тауер.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:13

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:правильно петлюра говорил

А Петлюра правильно говорил?


шо касается именно этого выражения - на все 100

+1 )
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:23

  zzzzzz написав:
  UA написав:Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.


Мода - штука переменчивая )) Пока дом достроят через 4-5 лет уже другая мода будет :mrgreen: :mrgreen:

Особенно этот критерий касается эксклюзивных домов типа Тарьян тауер.

Когда достроят ТТ, уверен, это будет последний писк. Другое дело, что проезжая сейчас там, открывающаяся картина меня немного пугает. Там даже одной 35-этажной башни уже много. Как там будут выглядеть 3 огромные башни рядом? На макете, вроде, ничего. Но на макете и Джек, вроде, ничего. А в жизни - как-то не очень.
P.S. Беспроигрышный вариант - ....... (подставьте буквы сами). Классическое европейское жилье, европейский экстерьер и компоновка, европейская этажность и материалы. 100 из 100. Попадалово в яблочко.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
Кто не забил досками окна, я не виноват.
Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев.
Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. :D
П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете :D

Все профессии важны, все профессии нужны.
Я после себя мою туалет здесь, че его не мыть там?


Навеяло.

Один заробітчанин купив евробляху, і їде додому, хоче всіх здивувати, щоб всі ахнули. Раптом перед самим селом пробиває колесо. Зупиняється, ставить домкрат. В цей час їде його сусід на “Запорожці”.
Зупиняється:
– Петро, ти що робиш?
Мужик злиться, сюрпризу не вийшло:
– Що, що? Бачиш колесо знімаю.
Сусід вийшов з машини, взяв монтировку, озирнувся навколо і БАЦ!!! по лобовому склу, те відразу вщент:
– А я магнітолку візьму.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:54

Хомякоид написав:
Кто не забил досками окна, я не виноват.
Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев.
Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. :D
П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете :D

вы уже выучили язык на начальном уровне и вам доверили быть "начальником мойщиков"?
сколько лет мыли сортиры??? :mrgreen:

ЗЫ: да, про "разносчика пиццы" Я походу погорячился...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:59

  Прохожий написав:
Хомякоид написав:
Кто не забил досками окна, я не виноват.
Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев.
Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. :D
П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете :D

вы уже выучили язык на начальном уровне и вам доверили быть "начальником мойщиков"?
сколько лет мыли сортиры??? :mrgreen:

ЗЫ: да, про "разносчика пиццы" Я походу погорячился...


Сортиры не мыл. Начинал с кассира на заправке, а там пошло поехало.
Сейчас учу уровень С1 если это что-то вам говорит.
Хомякоид
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