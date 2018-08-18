"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Минкульт запретил Тигипко строить в центре Киева небоскреб "
"Компания, принадлежащая Сергею Тигипко, планировала построить на ул. Антоновича 33-этажный дом, высотой 115 метров"
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:48
Будет как Солнечной Ривьерой , далее в самый честный и справедливый Печерский суд
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:52
Вот я честно не понимаю . Судя по началу новых строительств, сейчас КОТЛОВАНЫ уже на 20% дороже вторички рядом. Именно КОТЛОВАНЫ. Я еще могу понять если цена на 20% выше в доме который находится на финальной стадии строительства, но когда котлован со старта уже дороже ,это бред какой-то.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:03
Знающие люди говорят, что причина в более модных МОПах.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:06
Мода - штука переменчивая )) Пока дом достроят через 4-5 лет уже другая мода будет
Особенно этот критерий касается эксклюзивных домов типа Тарьян тауер.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:13
+1 )
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:23
Когда достроят ТТ, уверен, это будет последний писк. Другое дело, что проезжая сейчас там, открывающаяся картина меня немного пугает. Там даже одной 35-этажной башни уже много. Как там будут выглядеть 3 огромные башни рядом? На макете, вроде, ничего. Но на макете и Джек, вроде, ничего. А в жизни - как-то не очень.
P.S. Беспроигрышный вариант - ....... (подставьте буквы сами). Классическое европейское жилье, европейский экстерьер и компоновка, европейская этажность и материалы. 100 из 100. Попадалово в яблочко.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:27
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все профессии важны, все профессии нужны.
Я после себя мою туалет здесь, че его не мыть там?
Навеяло.
Один заробітчанин купив евробляху, і їде додому, хоче всіх здивувати, щоб всі ахнули. Раптом перед самим селом пробиває колесо. Зупиняється, ставить домкрат. В цей час їде його сусід на “Запорожці”.
Зупиняється:
– Петро, ти що робиш?
Мужик злиться, сюрпризу не вийшло:
– Що, що? Бачиш колесо знімаю.
Сусід вийшов з машини, взяв монтировку, озирнувся навколо і БАЦ!!! по лобовому склу, те відразу вщент:
– А я магнітолку візьму.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:54
вы уже выучили язык на начальном уровне и вам доверили быть "начальником мойщиков"?
сколько лет мыли сортиры???
ЗЫ: да, про "разносчика пиццы" Я походу погорячился...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:59
Сортиры не мыл. Начинал с кассира на заправке, а там пошло поехало.
Сейчас учу уровень С1 если это что-то вам говорит.
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