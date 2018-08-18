Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав: Кто не забил досками окна, я не виноват. Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев. Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете
вы уже выучили язык на начальном уровне и вам доверили быть "начальником мойщиков"? сколько лет мыли сортиры???
ЗЫ: да, про "разносчика пиццы" Я походу погорячился...
Сортиры не мыл. Начинал с кассира на заправке, а там пошло поехало. Сейчас учу уровень С1 если это что-то вам говорит.
Жена моя сдала летом. Пора мне ее отправлять на заработки я считаю.