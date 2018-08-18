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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2774277527762777

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:04

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
Хомякоид написав:
Кто не забил досками окна, я не виноват.
Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев.
Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. :D
П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете :D

вы уже выучили язык на начальном уровне и вам доверили быть "начальником мойщиков"?
сколько лет мыли сортиры??? :mrgreen:

ЗЫ: да, про "разносчика пиццы" Я походу погорячился...


Сортиры не мыл. Начинал с кассира на заправке, а там пошло поехало.
Сейчас учу уровень С1 если это что-то вам говорит.

Жена моя сдала летом. Пора мне ее отправлять на заработки я считаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:17

  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.


Есть решение - ЖК Электриков от КГС на Электриков. Правда пока проект, но уже скоро...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:26

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.


Есть решение - ЖК Электриков от КГС на Электриков. Правда пока проект, но уже скоро...

Вы издеваетесь? Это когда жена вам говорит: хочу Ситроен Кактус, хочу Кактус. А вы ей покупаете Ланос.
airmax78
 
Повідомлень: 26842
З нами з: 25.10.12
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  #<1 ... 2774277527762777
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