Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хомякоид написав: Кто не забил досками окна, я не виноват. Я тут с начала июня пищу что Дейчланд откроет рынок труда для украинцев. Скоро бедный лендлорды поедут за длинным евро в бундес. П.С. Помогу устроиться. Правда без знания языка дальше мытья туалетов ничего не найдете
вы уже выучили язык на начальном уровне и вам доверили быть "начальником мойщиков"? сколько лет мыли сортиры???
ЗЫ: да, про "разносчика пиццы" Я походу погорячился...
Сортиры не мыл. Начинал с кассира на заправке, а там пошло поехало. Сейчас учу уровень С1 если это что-то вам говорит.
Жена моя сдала летом. Пора мне ее отправлять на заработки я считаю.
А как оцениваете реальность сроков до 2021 года ? Могу ошибаться, но кажется вы скептически высказывались по поводу метро на Виноградарь в ближайшие годы.
UPD.
Таки да,
нельзя не признать, шо авторы пиар кампании «метро на веник» свои бутрики с икрой едят не зря - стока времени поддерживать устойчивый интерес к сабжу - снимаю шляпу) даже авторы душераздирающей истории про мучения в неволе акулы с разбитым носом по кличке биг джон в аквариуме оушена отдыхают) новости про метро крутятся - говнострои на венике мутятся пипл хавает
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 20 лис, 2018 20:50, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.
Есть решение - ЖК Электриков от КГС на Электриков. Правда пока проект, но уже скоро...
Вы издеваетесь? Это когда жена вам говорит: хочу Ситроен Кактус, хочу Кактус. А вы ей покупаете Ланос.
тю....те же яйца, только в профиль если в ЖК Электриков цена будет меньше, чем в Рыбальском, то это будет отличное инвест. решение. После окончания строительства цена в ЖК Электриков поднимется до цены в Рыбальском.