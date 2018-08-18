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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2775277627772778

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:57

В каких магазинах мебель брали? Модные мопы оно то хорошо, но на чем-то спать нужно и куда-то вещи сложить :wink:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, судя по сайту, у КГС раскупили всю Косту Фонтану в Одессе. При том что прайс там был в районе 40К за метр, а однухи от 60 квадратов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:34

  airmax78 написав:Кстати, судя по сайту, у КГС раскупили всю Косту Фонтану в Одессе. При том что прайс там был в районе 40К за метр, а однухи от 60 квадратов.


Как объяснить происходящие, ваше мнение?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:35

  airmax78 написав:Del Надо подумать.

о том, что я написал?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:36

Очень понравилось: Киев 50-х годов глазами шпионов ЦРУ. Классные фото
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/kak-shpiony-tsrou-opisyvali-zhizn-v-kieve-v-seredine-1950-h.html

Несмотря на переименование многих улиц после 1917 года, киевляне по-прежнему называли их на старый лад. Например, улица Владимирская часто упоминалась в разговорах как улица Короленко – такое название она носила до 1944 года


Около 80% жителей Киева постоянно говорили на украинском языке, остальные общались на русском или любом другом языке СССР.
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:50

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Позвонили из Рыбальского. Выставляют в продажу новую очередь. От 32К за квадрат. У КГС по 29 в почти готовом однушка на 6м этаже всего месяц назад... Беда-беда. Плачу.


Есть решение - ЖК Электриков от КГС на Электриков. Правда пока проект, но уже скоро...

Макс соглашайтесь.
Возглавите группу активистов по закрытию расположенной поблизости ТЕЦ 2.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:52

  Loft написав:Очень понравилось: Киев 50-х годов глазами шпионов ЦРУ. Классные фото
https://nashkiev.ua/zhournal/rastouschiy-gorod/kak-shpiony-tsrou-opisyvali-zhizn-v-kieve-v-seredine-1950-h.html

Несмотря на переименование многих улиц после 1917 года, киевляне по-прежнему называли их на старый лад. Например, улица Владимирская часто упоминалась в разговорах как улица Короленко – такое название она носила до 1944 года


Около 80% жителей Киева постоянно говорили на украинском языке, остальные общались на русском или любом другом языке СССР.


Спасибо, очень интересно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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