Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Несмотря на переименование многих улиц после 1917 года, киевляне по-прежнему называли их на старый лад. Например, улица Владимирская часто упоминалась в разговорах как улица Короленко – такое название она носила до 1944 года
Около 80% жителей Киева постоянно говорили на украинском языке, остальные общались на русском или любом другом языке СССР.
Несмотря на переименование многих улиц после 1917 года, киевляне по-прежнему называли их на старый лад. Например, улица Владимирская часто упоминалась в разговорах как улица Короленко – такое название она носила до 1944 года
Около 80% жителей Киева постоянно говорили на украинском языке, остальные общались на русском или любом другом языке СССР.
Там один плюс: вид на воду. Вернее на необлагороженный залив. КГС его облагораживать вряд ли будет. Все. На этом плюсы заканчиваются. Начинаются жЫрные минусы по сравнению с Рыбальским. ИМХО у этих объектов очень разная ЦА, в т.ч. по мат благосостоянию. Не представляю я себе что кто-то, кто всерьез рассматривал Рыбальский, вдруг ни с того ни с сего ломанется в этот дом КГС. Где все минусы промзоны в квадрате и 0 плюсов Рыбальского.