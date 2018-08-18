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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2776277727782779

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:23

и ЭТО стало губернатором киевской области !

У дочери нового руководителя Киевской области Александра Терещука появился успешный бизнес на тендерах органов власти, в которых руководящие должности занимал ее отец.
Об этом говорится в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Как выяснили журналисты, компания "Новейшее оборудование" начала заниматься поставками техники госучреждениям после того, как ее совладельцем стала дочь Александра Терещук, экс-милиционера, который недавно возглавил Киевскую областную госадминистрацию. За три года фирма выиграла тендеров почти на 140 млн грн.

Дочь Терещука Оксана Сорочинская стала предпринимательницей в 2015 году, когда внесла 2 млн грн в уставный капитал компании "Новейшее оборудование". До этого Сорочинская была сотрудницей ГП МВД "Развитие", а ее муж – до сих пор инспектор по обороту оружия в Нацполиции.

Отец Оксаны Сорочинской – Александр Терещук – более 30 лет работал в правоохранительных органах. Во время вхождения дочери в частную фирму он руководил Главным управлением МВД в Киеве.

Терещука пытались уволить из МВД по закону о люстрации еще в начале 2015 года, но вмешался лично президент. Петр Порошенко воспользовался своим правом отменить люстрацию из-за якобы важности Терещука для обороноспособности страны. В конце концов, из МВД его уволили в конце 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/v3097973https ... esom_video
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:54

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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:нефть -6%
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биткоин минус 12

Туда ему и дорога :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:28

  Оранжевый-хит сезона написав:предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду

Точно, повылазили все, кто до сих пор, по Юре, прятался в складках местности - пережидал ядерную зиму.
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