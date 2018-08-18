Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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У дочери нового руководителя Киевской области Александра Терещука появился успешный бизнес на тендерах органов власти, в которых руководящие должности занимал ее отец. Об этом говорится в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.
Как выяснили журналисты, компания "Новейшее оборудование" начала заниматься поставками техники госучреждениям после того, как ее совладельцем стала дочь Александра Терещук, экс-милиционера, который недавно возглавил Киевскую областную госадминистрацию. За три года фирма выиграла тендеров почти на 140 млн грн.
Дочь Терещука Оксана Сорочинская стала предпринимательницей в 2015 году, когда внесла 2 млн грн в уставный капитал компании "Новейшее оборудование". До этого Сорочинская была сотрудницей ГП МВД "Развитие", а ее муж – до сих пор инспектор по обороту оружия в Нацполиции.
Отец Оксаны Сорочинской – Александр Терещук – более 30 лет работал в правоохранительных органах. Во время вхождения дочери в частную фирму он руководил Главным управлением МВД в Киеве.
Терещука пытались уволить из МВД по закону о люстрации еще в начале 2015 года, но вмешался лично президент. Петр Порошенко воспользовался своим правом отменить люстрацию из-за якобы важности Терещука для обороноспособности страны. В конце концов, из МВД его уволили в конце 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/v3097973https ... esom_video