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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2777277827792780>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:54

  zzzzzz написав:нефть -6%
Доу -2,5%

биткоин минус 12
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:нефть -6%
Доу -2,5%

биткоин минус 12

Туда ему и дорога :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:28

  Оранжевый-хит сезона написав:предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду

Точно, повылазили все, кто до сих пор, по Юре, прятался в складках местности - пережидал ядерную зиму.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:40

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду

Точно, повылазили все, кто до сих пор, по Юре, прятался в складках местности - пережидал ядерную зиму.

послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:45

  Оранжевый-хит сезона написав:послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?

Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?

Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020

думаю даже по 40 не увидим.... хотя если брент по 40 то и газ подешевеет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?

Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020


Загляните в лс
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:52

  remark написав:
  airmax78 написав:Кстати, судя по сайту, у КГС раскупили всю Косту Фонтану в Одессе. При том что прайс там был в районе 40К за метр, а однухи от 60 квадратов.


Как объяснить происходящее, ваше мнение?


В Одессе очень маленькое предложение интересных проектов в сегменте бизнес класса. А желающих, не только одесситов, более чем достаточно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:53

  Оранжевый-хит сезона написав:предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду


сливай и прячься в бакс, пока курс держат.
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