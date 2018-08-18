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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:54
zzzzzz написав:
нефть -6%
Доу -2,5%
биткоин минус 12
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:56
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
нефть -6%
Доу -2,5%
биткоин минус 12
Туда ему и дорога
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:57
предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:28
Оранжевый-хит сезона написав:
предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
Точно, повылазили все, кто до сих пор, по Юре, прятался в складках местности - пережидал ядерную зиму.
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airmax78
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:40
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
Точно, повылазили все, кто до сих пор, по Юре, прятался в складках местности - пережидал ядерную зиму.
послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:45
Оранжевый-хит сезона написав:
послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?
Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
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UA
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?
Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
думаю даже по 40 не увидим.... хотя если брент по 40 то и газ подешевеет
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:51
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?
Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
Загляните в лс
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:52
remark написав: airmax78 написав:
Кстати, судя по сайту, у КГС раскупили всю Косту Фонтану в Одессе. При том что прайс там был в районе 40К за метр, а однухи от 60 квадратов.
Как объяснить происходящее, ваше мнение?
В Одессе очень маленькое предложение интересных проектов в сегменте бизнес класса. А желающих, не только одесситов, более чем достаточно.
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Elensk
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:53
Оранжевый-хит сезона написав:
предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
сливай и прячься в бакс, пока курс держат.
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change_pm
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