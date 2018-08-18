Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:54
change_pm написав: Оранжевый-хит сезона написав:
предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
сливай и прячься в бакс, пока курс держат.
Думаю что цену в куе указывают
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:56
change_pm написав: Оранжевый-хит сезона написав:
предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду
сливай и прячься в бакс, пока курс держат.
дык транш подоспеет... до февраля удержат а там сезонное снижение
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 21 лис, 2018 00:06
ну вот, здобули
а вы 20 лет 20 лет...
Alex6
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Додано: Сер 21 лис, 2018 00:24
airmax78 написав: remark написав: airmax78 написав:
Кстати, судя по сайту, у КГС раскупили всю Косту Фонтану в Одессе. При том что прайс там был в районе 40К за метр, а однухи от 60 квадратов.
Как объяснить происходящее, ваше мнение?
Такое ощущение, что проснулись все, кто сидел все эти годы на матрасах и ожидал эпического обвала РН. Типа как я.
Ага, проснулись, ноги в руки и побежали.
А вы как проснулись, так и валяетесь до сих пор в постели
то не то и это не так
Alex6
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Додано: Сер 21 лис, 2018 00:27
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?
Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
И шо - Путин таки сдохнет?
20/баррель - лучший подарок скрепнутным от НАТО и Трамп-наша.
Саудиты и пять лет так переживут, а амеры напечатают ещё триллион и купят себе 100500 танкеров у них или ливийцев.
Но курс тогда может рвануть точно к полтосу...
барабашов
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Додано: Сер 21 лис, 2018 00:46
Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник :
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 21 лис, 2018 01:01
Форум не попутали? Отмазки про "конеткст" не надо, тут не трамвай, а я не ДС
Faceless
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Додано: Сер 21 лис, 2018 01:05
Faceless Нет, я специально . Согласитесь что многие застройщики мотивируют рост цен повышением цен на сталь. Сталь одна из составляющих себестоимости бетонометров. Если вы считаете это флудом, могу удалить. Удалить ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 21 лис, 2018 01:26
zzzzzz написав: Faceless Нет, я специально . Согласитесь что многие застройщики мотивируют рост цен повышением цен на сталь. Сталь одна из составляющих себестоимости бетонометров. Если вы считаете это флудом, могу удалить. Удалить ?
Вы в следующий раз сразу пишите к графику, что украинские застройщики берут арматуру на нью-йоркской фондовой бирже, я вам сам плюс поставлю. Желательно с утра, люблю поржать под кофе
Faceless
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