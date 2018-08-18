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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2777277827792780

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:54

  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду

сливай и прячься в бакс, пока курс держат.


Думаю что цену в куе указывают
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:56

  change_pm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:предлагают переуступить новострой купленный мной полтора года назад, предлагают +15%
наверное не буду


сливай и прячься в бакс, пока курс держат.

дык транш подоспеет... до февраля удержат а там сезонное снижение
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:06

  kingkongovets написав:Городская власть начинает строительство метро на Виноградарь

https://bigkiev.com.ua/gorodskaya-vlast ... inogradar/


ну вот, здобули

а вы 20 лет 20 лет...
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:24

  airmax78 написав:
  remark написав:
  airmax78 написав:Кстати, судя по сайту, у КГС раскупили всю Косту Фонтану в Одессе. При том что прайс там был в районе 40К за метр, а однухи от 60 квадратов.


Как объяснить происходящее, ваше мнение?

Такое ощущение, что проснулись все, кто сидел все эти годы на матрасах и ожидал эпического обвала РН. Типа как я.


Ага, проснулись, ноги в руки и побежали.
А вы как проснулись, так и валяетесь до сих пор в постели :mrgreen: то не то и это не так
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:27

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится
один обьект приносит 10% годовых
второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть...
что скажешь?

Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020

И шо - Путин таки сдохнет?
20/баррель - лучший подарок скрепнутным от НАТО и Трамп-наша.
Саудиты и пять лет так переживут, а амеры напечатают ещё триллион и купят себе 100500 танкеров у них или ливийцев.
Но курс тогда может рвануть точно к полтосу...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:46

Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник : https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:01

  zzzzzz написав:Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник : https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Зображення

Форум не попутали? Отмазки про "конеткст" не надо, тут не трамвай, а я не ДС
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:05

Faceless

Нет, я специально . Согласитесь что многие застройщики мотивируют рост цен повышением цен на сталь.
Сталь одна из составляющих себестоимости бетонометров.

Если вы считаете это флудом, могу удалить. Удалить ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless

Нет, я специально . Согласитесь что многие застройщики мотивируют рост цен повышением цен на сталь.
Сталь одна из составляющих себестоимости бетонометров.

Если вы считаете это флудом, могу удалить. Удалить ?
Вы в следующий раз сразу пишите к графику, что украинские застройщики берут арматуру на нью-йоркской фондовой бирже, я вам сам плюс поставлю. Желательно с утра, люблю поржать под кофе
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:36

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless

Нет, я специально . Согласитесь что многие застройщики мотивируют рост цен повышением цен на сталь.
Сталь одна из составляющих себестоимости бетонометров.

Если вы считаете это флудом, могу удалить. Удалить ?
Вы в следующий раз сразу пишите к графику, что украинские застройщики берут арматуру на нью-йоркской фондовой бирже, я вам сам плюс поставлю. Желательно с утра, люблю поржать под кофе


Ок. Тогда давайте определим методологию определения цены. По каким данным смотреть цену на сталь ? Не подходит NYSE без проблем. Где будем смотреть данные ?
Проблема заключается в огромном разнообразии сортамента.
Есть конечно такая классная штука как данные ПЛАТТС , но там платная подписка.
Там есть цены по разным регионам в мире , что для нас важно цены в портах Черного моря.Но увы.
https://www.steelbb.com/steelpricetrackers/

Вот график цен на стальную арматуру в на Лондонской бирже металлов.
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Stee ... tabIndex=2
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2777277827792780
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