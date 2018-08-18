Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:послушал Влада, потратил все деньги в 2017 году в недвигу и взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0% посмотрим что получится один обьект приносит 10% годовых второй вырос в цене на 15% пока вроди как всё правильно, но чего то меня пугает сегодняшнее падение цены на нефть... что скажешь?
Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?" Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
И шо - Путин таки сдохнет? 20/баррель - лучший подарок скрепнутным от НАТО и Трамп-наша. Саудиты и пять лет так переживут, а амеры напечатают ещё триллион и купят себе 100500 танкеров у них или ливийцев. Но курс тогда может рвануть точно к полтосу...
Нет, я специально . Согласитесь что многие застройщики мотивируют рост цен повышением цен на сталь. Сталь одна из составляющих себестоимости бетонометров.
Если вы считаете это флудом, могу удалить. Удалить ?
Вы в следующий раз сразу пишите к графику, что украинские застройщики берут арматуру на нью-йоркской фондовой бирже, я вам сам плюс поставлю. Желательно с утра, люблю поржать под кофе
Ок. Тогда давайте определим методологию определения цены. По каким данным смотреть цену на сталь ? Не подходит NYSE без проблем. Где будем смотреть данные ? Проблема заключается в огромном разнообразии сортамента. Есть конечно такая классная штука как данные ПЛАТТС , но там платная подписка. Там есть цены по разным регионам в мире , что для нас важно цены в портах Черного моря.Но увы. https://www.steelbb.com/steelpricetrackers/