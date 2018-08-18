zzzzzz написав:Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник :
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx
Если взять за год, то сталь по нулям.
Если за три года, то по стали рост вдвое.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 08:30
Если взять за год, то сталь по нулям.
Если за три года, то по стали рост вдвое.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:43
Оплатили 100% или только часть ? Если часть, какие условия рассрочки.
Живите своим умом!
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:45
А я присматриваюсь, к КГС, локация Багговутовская 16, в продажу ещё не запустили, обещают в январе/феврале. Интересно, сколько зарядят за метр?
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:09
10 млн виїхали на заробітки. Тому необхідно орієнтуватись на 1 кв.м. = 1 пенсія. У пенсіонерів пенсія 1350 грн.
1 кв.м= 1350 грн з пдв.
Всім процвітання!
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